Der Männerchor 1886 Neidenfels richtet am 18. Juni ab 17 Uhr und am 19. Juni ab 11 Uhr nach zweijähriger Pause wieder das traditionelle Dorffest aus. Dieses Mal legt der Chor einen musikalischen Halt in der Karibik ein. Am Samstag wird nach der Eröffnung der MGV 1845 Kallstadt die musikalische Begleitung der Dorffests übernehmen. Am Sonntag sind dann die Gastgeber, der protestantische Kirchenchor Neidenfels, der MGV 1891 Esthal und die Sängervereinigung 1847/1925 Haßloch an der Reihe. Für das leibliche Wohl hat sich der Männerchor traditionell etwas Besonderes einfallen lassen: Zusätzlich zu den beliebten Bratwürsten gibt es diesmal am Samstag karibische Spezialitäten wie gefüllte Ananashälften oder Ropa Vieja. Die Cocktail- Bar öffnet am Samstag um 19 Uhr. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit.