Wer die Möglichkeit hat, mobil zu arbeiten, aber nicht in den eigenen vier Wänden bleiben will, kann im Dorfbüro Elmsteiner Tal Raum, Schreibtisch und schnelles Internet bekommen. Das Dorfbüro haben Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) und Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) am Samstag offiziell eröffnet.

Das Konzept Dorfbüro ist ein Projekt des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, das auch dazu beitragen soll, Verkehr und Umweltbelastung zu reduzieren. Leerstehende Räume