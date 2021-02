Für ihre Eisdiele in der Langgasse 79 (am Rathausplatz) hat Familie Di Meo einen Nachfolger gefunden, der das Geschäft nach vorherigem Umbau weiterbetreiben wird. Familie Corallo hat nach eigenen Angaben viel Erfahrung im Eisgeschäft, da sie in den 1970er/80er-Jahren schon zehn Jahre lang das „Eiscafé Marina“ in Geinsheim betrieben hat. Massimo Di Meo und seine Familie haben sich auf Facebook bereits aus der Winterpause nahtlos von ihren Kunden in einen „wohlverdienten Ruhestand“ verabschiedet und sich für über 20 Jahre Kundentreue in Haßloch – erst in der Kirchgasse, dann in der Langgasse – bedankt. Die neuen Betreiber wollen das Eröffnungsdatum in Kürze bekanntgeben, sobald der derzeitige Umbau abgeschlossen ist: Der Boden der Eisdiele wurde bereits erneuert, neue Eistheken werden dieser Tage installiert, bestätigt Paolo Corallo auf Nachfrage. Auf Facebook sind unter „Dolce Gelato Haßloch“ und auf Instagram (dolce_gelato_hassloch) bereits Fotos der Renovierungsarbeiten zu sehen. Familie Corallo kündigt an, auch das Angebot der Familie Di Meo „in den bekannten vielfältigen und ausgefallenen Sorten“ zu übernehmen.