Würde er nicht gut als „Rotbäckchen“ durchgehen, der kleine Fink? Genauer: Es ist ein Distelfink, der hier bei den Hagelschutz-Netzen über Gönnheimer Obstbäumen sitzt.

Wobei längeres Stillsitzen eigentlich nicht seine Sache ist, denn der farbenfrohe Vogel ist fast ständig in Bewegung. Im wellenförmigen Flug lässt er oft „diglitt“ oder „stiglitt“ hören, daher wird der Distelfink auch „Stieglitz“ genannt. Und da ein Fink selten allein kommt, sieht man die Vögel mit der markanten, roten Gesichtsmaske meist in Trupps. Dabei fallen sie nicht nur durch ihre Buntheit, sondern auch durch ihr lebhaftes Miteinander auf. Gemeinsam sind die Rotbäckchen unterwegs, um sich an samentragenden Pflanzen satt zu fressen, wobei sie besonders gern hohe Stauden wie Kletten, Disteln und Karden aufsuchen. Gemeinsam baden sie auch an Pfützen und sogar gebrütet wird manchmal in kleinen Kolonien.