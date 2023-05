Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mitglieder des Dirmsteiner Gemeinderats haben sich am Mittwoch geweigert, den Auftrag für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Laumersheimer Straße zu vergeben. Als Grund nannten sie Fehler in der von der Verbandsgemeinde (VG) erstellten Beschlussvorlage.

Der Rat sollte am Mittwoch die in der zweiten Ausschreibung erfolgreiche Firma Sax + Klee mit dem 434.000 Euro teuren Bauprojekt beauftragen. Die Vorlage dazu enthielt dieselben Zahlen, die erst kürzlich