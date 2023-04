Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 1,75 Millionen Euro bekommt die Verbandsgemeinde Lambrecht vom Bund für den Einbau von stationären Lüftungsanlagen in den Grundschulen der Verbandsgemeinde. So richtig froh darüber zeigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung allerdings nicht.

Zudem wurde beschlossen, dass die Elmsteiner Grundschule keine Lüftungsanlage bekommt. Knapp 2,2 Millionen Euro sind als Kosten für den Einbau von stationären Lüftungsanlagen