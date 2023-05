Gedanken zum Beten in der heutigen Zeit.

Hallo, ist da wer? Ich hasse es, wenn ich mal wieder beim Behördenflipper mitspielen muss. Wenn ich bei Ämtern anrufen muss und hin- und hergeschickt werde. Keiner ist zuständig. Das Ohr glüht bereits, der Telefonhörer klebt unangenehm, der Arm wird langsam taub. „Alle Leitungen sind momentan besetzt, bitte warten Sie!“ Auch dieser Spruch lässt mir den Blutdruck steigen und die einsetzende Fahrstuhlmusik nervt mich zusätzlich. Ich will reden, etwas loswerden, Auskunft haben, eine Antwort bekommen, meine Worte an jemanden Zuständigen richten. In beiden Fällen klemmt es beim Gegenüber. Missglückte Kommunikation kann ich nicht brauchen.

Am kommenden Sonntag werde ich im Kirchenjahr daran erinnert, mich mal wieder zu melden, und zwar ohne Telefonhörer. Der Sonntag trägt den Namen „Rogate!“, das heißt: Bittet, betet! Sprecht mit Gott! Das Gebet ist ein ganz besonderer Anruf und doch so einfach. Technische Voraussetzungen: keine, günstiger geht es nicht. Etwas Konzentration wäre ganz gut – wie bei jedem Gespräch. Also: Hände falten oder aneinander legen und die Augen schließen. Laut oder in Gedanken formulieren hilft auch. Der Ort: egal. Es kann eine Kirche sein, da kann man sich mit anlehnen an vertraute Texte wie das Vaterunser oder miteinander gesungene Liedverse aus dem Gesangbuch. Es kann vor dem Essen oder vor dem Schlafen sein. Es kann aber auch eine Fahrradtour durch die Frühlingslandschaft sein. Da können die Hände ruhig an der Lenkstange bleiben, sonst wird es buchstäblich zum Stoßgebet. Es gibt keine festen Vorschriften, aber Hilfen und Anregungen beim Beten. Plappern und Sprüche klopfen muss nicht sein, Singen kann schön sein. Es darf ruhig viel Dank vorkommen, aber auch Bitten und Klagen sind willkommen. Beten heißt, einen Draht zu Gott haben. Dass das Gegenüber nicht zu sehen ist, sollte nicht stören. Das kennen wir ja vom Handy.

„Gott ist kein Wunschautomat“

Was aber stören könnte, ist eine falsche Erwartung. Denn das Gebet ist keine Servicehotline und Gott kein Wunschautomat. Anders als bei vielen Behörden vertraue ich darauf, dass Gott da ist, mich hört, immer Zeit für mich hat, kurz: Dass mein Gebet bei ihm ankommt, wie ein Gespräch mit einem guten Freund, einer vertrauten Freundin. Da darf ich alles sagen und es gibt genug, wofür sich ein Gebet lohnt.

Und wenn ich Zweifel habe, ob Gott überhaupt zuhört? Wenn ich enttäuscht bin, dass sich nichts tut? Ist Beten dann sinnlos? Herausfinden kann ich es nur, wenn ich das Gespräch mit Gott suche, denn Gott redet zur mir auf verschiedene Weise: durch andere Menschen, durch Gedanken und durch Worte der Bibel. Wer Ohren hat, der höre! Deshalb hat er auch eine Antwort für mich: vielleicht nicht gleich, vielleicht anders, als ich es mir denke. Im Gespräch bleiben aber möchte ich, weil mir etwas an dieser Beziehung liegt. Ich will den Kontakt nicht abreißen lassen. Es ist gut, am Sonntag daran erinnert zu werden: Rogate!