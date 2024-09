An Menschen über 70 Jahre, die noch keine oder kaum Kenntnisse im Umgang mit Tablets und Smartphones haben, richtet sich ein Kurs, den Digitalbotschafter Manfred Müller ab Mittwoch, 2. Oktober, in der Gerolsheimer Seniorenstube im Rathaus anbietet. Die weiteren Treffen sind am 9., 16., 23., und 30. Oktober, jeweils 10 bis 12 Uhr. Nach Angaben der Kreisverwaltung erklärt Müller, wie sich Geräte mit Android-Betriebssystem bedienen lassen, wie man etwas im Internet sucht, eine E-Mail verschickt oder per Video-Telefonie kommuniziert. Geräte mit Apple-Betriebssystem, also iPhones oder iPads, seien nicht Gegenstand des Kurses. Wer kein Gerät hat, kann für die Dauer des Seminars ein Leihgerät bekommen. Anmeldung unter Telefon 06238 989939.