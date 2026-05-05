Unbekannte haben laut Polizeibericht vergangenes Wochenende, also zwischen dem 2. und 4 Mai, 115 Beregnungsköpfe von einem Feld nahe der Füllergasse entwendet und und ein Aggregat zerstört. Bereits zwei Wochen davor, vom 18. auf den 19. April, wurden von einem benachbarten Feld 110 Beregnungsköpfe geklaut. Der Gesamtschaden durch Diebstahl und Vandalismus beläuft dich den Beamten zufolge auf mehr als 7000 Euro. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, meldet sich unter Telefon 06324 933-0 oder E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.