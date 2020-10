In ein Einfamilienhaus in Meckenheim, Auf der Höhe, wurde in der Zeit von 7. Oktober, 14 Uhr, bis 10. Oktober, 10.10 Uhr, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten laut Polizei über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus, wo alle Räume durchwühlt wurden. Die Beute: zwei Steiff-Teddybären im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.