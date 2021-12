Worauf wir warten? In dieser Zeit ist das vielleicht der heiß ersehnte Termin für die Booster-Impfung oder überhaupt der erste oder zweite Impftermin. Vielleicht hoffen andere auf den Anruf oder Besuch eines lieben Menschen. Päckchen und Paketen wird entgegengefiebert, eventuell auch der Antwort auf eine Bewerbung. Ergebnissen von Prüfungen sowie ärztlichen Untersuchungen gegenüber sind wir oft ambivalent: Obwohl wir ihnen nicht ernsthaft entgehen können, wollen wir sie manchmal gar nicht so recht wissen.

Wir warten auf den Bus und in der Kassenschlange im Supermarkt – und das seit Corona sogar ohne allzu großes Gedränge! Oder darauf, dass wir im Lokal bedient werden. Wir warten, dass die Politiker und Mächtigen der Welt handeln, um ein gutes Leben auf unserem Planeten Erde zu retten. Kranke Menschen sehnen sich nach Gesundheit, manch eine oder einer mag auch auf den Tod warten.

Sehnsucht und Vorfreude erfüllt uns Menschen, weil wir darauf hoffen, dass das Ergebnis des Wartens, das, worauf wir warten, was wir ersehnen, für uns positiv ist. Das heißt, eine Verbesserung unserer psychischen, gesundheitlichen oder auch wirtschaftlichen Lage; die Erfüllung eines Wunsches, sodass wir Freude erleben; die Erleichterung, vielleicht sogar Erlösung, die uns zuteil wird, wenn das Warten ein Ende hat.

Durch Handeln Gutes bringen

Dezember – Advent – zu Deutsch: Ankunft – Zeit des Wartens auf Weihnachten. Spätestens jetzt mag es für die einen oder anderen mit der Sehnsucht und Vorfreude vorbei sein! Da beherrschen Hektik und Stress diese geprägte Zeit des Kirchen- und Kalenderjahres. Um dem entgegen zu wirken und den tieferen Sinn des Advents deutlich zu machen, feiert die Kirche in den Wochen vor Weihnachten gleich mehrere Heiligenfeste.

Viele kennen Sankt Martin, die Heilige Elisabeth oder den Heiligen Nikolaus – Menschen, die adventlich lebten. Ihr Warten auf das Kommen ihres Gottes war buchstäblich „handfest“. Sie warteten nicht ab, sondern handelten. Durch ihr den Menschen zugewandtes Leben brachten sie viel Gutes in ihr Umfeld: Hilfe, Freude, Linderung von Not, aber auch Achtung und Respekt dem anderen gegenüber.

Am Samstag, 4. Dezember, ist das Fest der Heiligen Barbara, das mit einem schönen Brauch in Verbindung steht: ein Obstbaumzweig, an ihrem Festtag in eine Vase ins Zimmer gestellt, mit immer frischem Wasser versehen, erblüht an Weihnachten: liebevolle Zuwendung ermöglicht Leben.

Adventliche Menschen, die durch ihr Leben und Handeln zum Wohl ihrer Mitmenschen Wärme, Liebe und Licht in diese dunkle Welt bringen und Leben neu erblühen lassen, diese Menschen lassen es Weihnachten werden – ganz ohne Hektik und Stress. Worauf warten wir noch?