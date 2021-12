Eine Freundin hat das Schreiben für sich entdeckt und an einer Schreibwerkstatt teilgenommen. Eines der Themen dort lautete: Der Tag hat nicht mehr 24, sondern 25 Stunden. In ihrem Text setzt sie sich damit auseinander, was sie mit der geschenkten Zeit tun soll, bis sie feststellen muss, dass das erst in vielen hundert Jahren sein wird und alle Überlegungen umsonst waren.

Das hat mich zum Nachdenken angeregt: Zeit wird so unterschiedlich empfunden, obwohl jedem von uns jeden Tag gleich viel davon zur Verfügung steht. Da sind die vom Zeitdruck geplagten Menschen, die ihren Terminen hinterherlaufen und sich immer gestresst fühlen. Und da sind die anderen, die sich langweilen, die Zeit „totschlagen“ und sie sich irgendwie vertreiben wollen, als könnten wir sie irgendwohin wegschicken oder verjagen.

Weihnachten kann stressig sein

Besonders die Tage im Dezember werden von vielen Menschen als besonders stressig und hektisch erlebt. Das ist so, weil man glaubt, die anfallenden Aufgaben nicht mehr rechtzeitig vor den Feiertagen erledigen zu können.

Auch hier im Betreuungsverein sind wir davon nicht frei. Letzte Anträge müssen vor dem Jahreswechsel für die von uns betreuten Menschen gestellt werden, möglichst viele würden wir gerne auch noch einmal besuchen, Weihnachtspost muss verschickt und anfallende Aufgaben in der Verwaltung erledigt werden. In der Vorbereitung auf die Weihnachtstage machen sich viele Menschen jetzt auch Gedanken über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und bitten uns um Informationen dazu, damit sie im Kreis der Familie darüber sprechen können. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir machen diese Arbeit sehr gerne und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung!

Rituale können helfen

Doch wenn sich das Gefühl einstellt, die Zeit rinnt uns aus den Händen und Hektik und Stress bestimmen den Alltag, dann ist es wichtig, sich Momente der Ruhe zu schaffen, diese bewusst zu planen und zu genießen. Dabei können Rituale helfen, die es zur Advents- und Weihnachtszeit bei vielen Menschen gibt. Das Öffnen eines Adventskalendertürchens, der Adventskaffee, Plätzchen backen, das Aufstellen und Schmücken des Baumes, die Planung des Festessens, das Schreiben von Weihnachtskarten – Rituale strukturieren unseren Alltag, die Abläufe sind festgelegt und eingeübt, sie wecken Gefühle der Geborgenheit und Sicherheit.

Wir wünschen Ihnen nach dem vielen Auf und Ab in diesem Jahr und der herausfordernden Zeit, in der wir leben, dass Sie Ihre Ruheinsel finden und genießen können!