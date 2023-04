Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Debatte über die Zukunft der ehemaligen Synagoge in Freinsheim wird derzeit in Weisenheim am Berg aufmerksam verfolgt.

Dort gibt es seit 1988 einen Förderkreis, der es geschafft hat, die Synagoge im Ort zu einem kulturellen Zentrum zu machen. Während in Freinsheim die ehemalige Synagoge der Stadt gehört, war das