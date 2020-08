Zum Glück sitzt dieser Zeitgenosse in Haßloch auf dem Beifahrersitz, sonst wäre die nächste Fahrzeugkontrolle bestimmt interessant geworden. Statt eines Coronatests wäre hier vermutlich ein Alkoholtest fällig gewesen: Bei diesem Blick am Lenkrad hätten die Polizeibeamten ganz bestimmt mehr nachgeprüft als nur die üblichen Papiere.

Andererseits sehen manche Langstreckenfahrer auch nach einem Zuviel an Kaffee von der Tanke in etwa so aus, wenn sie versuchen, die Straße weiter sicher im Blick zu behalten. Da helfen ein stützender Sicherheitsgurt oder ein das halbe Gesicht verdeckende Mund-Nasen-Schutz dann auch nicht mehr, um den übermüdeten Anblick noch zu kaschieren.

Aber was soll man auch machen, wenn man sich statt der Flugreise für die lange Autofahrt entschieden hat? Energydrinks werden als Alternative zum Kaffee gesundheitlich auch nicht gerade empfohlen. Autofahrern werden oft Tipps zum Lüften oder zu Bewegung gegeben: Die Hände zu Fäusten ballen und wieder öffnen. An den Ohrläppchen ziehen. Schultern rollen. All das kann dieses lustige Kerlchen nicht leisten. Also muss der Fahrer wohl eher selbst die gesamte Fahrt ohne Wechsel am Steuer bestreiten. Aber vielleicht hat er sich genau diesen „Beifahrer“ mit Absicht gewählt, damit wenigstens keiner bei der Reiseroute reinredet, dauernd aufs Klo muss oder schief und laut mitsingt, wenn endlich mal wieder der Lieblingssong im Autoradio ertönt. Auch nett.