Nun heißt es für viele junge Erwachsene wieder Koffer und Kisten packen: Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor. Die Schullaufbahn ist beendet. Eine neue Lebensphase beginnt, man tritt ein in Berufsausbildung, Praktikum oder Studium. Früher oder später geht jeder und jede diesen Schritt: Der Mensch muss ein eigener Mensch werden, wird Vater und Mutter, das erste Zuhause verlassen. Ein natürlicher Trennungsschritt, der guttut.

Denn sie, unsere Eltern, haben uns ihr Lebensmodell tief ins Bewusstsein geprägt. Wir haben das Leben mit ihnen und unter ihren Augen kennengelernt. Erwachsen werden heißt nun aber: selbstständig werden, Verantwortung übernehmen. Im Großen wie im Kleinen – selbst entscheiden, was gut und böse ist.

„Prüfet alles. Das Gute behaltet. “

Denn wir sind nicht als Kopien, sondern als Originale gedacht. Irgendwann heißt es loslassen, auch geistig. Sonst ist das Leben eine Imitation, kein eigener Weg. Das gilt gewiss auch im Blick auf andere, außer-familiäre „Beeinflusser und Beeinflusserinnen“. Was täglich von „Influencern und Influencerinnen“ an vorgefertigter Lebenserfahrung, an (ungeprüften) Wahrheiten und Meinungen entgegenflutet, was in Bild oder Text als „Must Have“ oder Möglichkeit verkauft wird, was das (Unter-)Bewusstsein alles vereinnahmen will an radikaler Empörung oder lebensferner Verheißung – wahrlich, mehr geht nicht mehr! Trotzdem – oder soll ich sagen: gerade deshalb? – sei hier an noch einen Glaubenssatz erinnert, einen biblischen: „Prüfet alles. Das Gute behaltet. “ (1. Thessalonicherbrief 5, 21 ).

Mit welchen Glaubenssätzen bist du aufgewachsen? Welche sind stimmig für dich, stimmig für Kopf und Herz? Welche Haltungen lähmen dich? Schließlich, ganz persönlich gesprochen, mein „erster“ Glaubenssatz: Wir alle leben von der Vergebung. Wir alle machen Fehler. Wir alle brauchen den Neuanfang, das Mitgefühl, die Langmut und Geduld eines oder einer anderen, „von der Wiege bis zur Bahre“. Darin steckt für mich die größte Offenheit zum Leben, zum Mitmenschen, zur Schöpfung, zu mir selbst. Das größte Geschenk Gottes. Darum: Lass die „Kopie“ links liegen. Hab Mut zu Deinem Original.