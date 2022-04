Es findet etwas statt, aber nur sehr wenige dürfen rein? Die Rede ist ausnahmsweise nicht von bisherigen Veranstaltungen in der Pandemie. Zugangsbeschränkungen gab es eben auch schon früher: Der Aufzug, in dem schon zu viele Leute stehen. Die Wasserrutsche, in die immer nur einer darf. Die voll besetzte und sonst zu schwer werdende Riesenradgondel. Das lange Anstehen und Warten vorm angesagten Club.

Aber zurück zum Thema: Den schicken Rollwagen auf unserem Foto hat unser Fotograf unlängst an einer Schule entdeckt. Aber auch hier gibt es sicher die ein oder andere Enttäuschung: Denn der Rollwagen ist nun mal nur für das Reinigungspersonal, wie der rote Zettel unmissverständlich klar macht. Och, wie schade. Wieder nichts von wegen „Hui, es rollt so schön.“ Und das auch noch ohne Sprit.

Weder Schüler noch Lehrer sollten hier aber neidisch auf den fleißigen Reinigungstrupp sein. Wenn sie die Schule künftig gern selbst saubermachen wollen, kann man natürlich auch bestimmt über die Benutzung des Rollwagens neu verhandeln. Doch so lustig, wie sich das anhört, ist es dann bestimmt eher weniger. Nicht das Personal fährt darin durch die Gegend, sondern es werden Sachen transportiert. Das geht aber Unbefugte überhaupt nichts an. Trotzdem wäre so ein Rollwagen nur für Personal sicher eine sehr originelle Idee für die Teilnahme an einem Seifenkistenrennen.