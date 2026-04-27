Eine Delegation aus Ruanda besucht Kallstadt und lernt den Spargelanbau kennen. Ein Hofbesuch sorgt für Staunen – und neue Ideen.

Kallstadt hat seit etwa vier Jahren Kontakte zum Distrikt Ritsiro in der Provinz West im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. In der vergangenen Woche stellte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) die Beziehung bei einer Konferenz der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Berlin vor. Im Anschluss waren ab Freitagabend zwei Besucher aus Ruanda in Kallstadt zu Gast. Unter anderem wurde der Spargelhof Zein in Erpolzheim besichtigt.

Eugene Ndungutse, Direktor für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeit des Distrikts Ritsiro, der schon einmal in Kallstadt zu Besuch war, will nach seiner Rückkehr in die Heimat unbedingt Spargel anbauen. Bis vor wenigen Stunden kannte er das Gemüse, das in Ruanda nicht angebaut wird, nicht. Während des etwa zweistündigen Rundgangs über die Spargelfelder von Andreas Zein entdeckte er seine Begeisterung und stellte zahlreiche Fragen.

Fragen über Spargel

Eigentlich geht es bei dem Besuch nicht darum, dass der Verwaltungsmitarbeiter Spargelbauer wird, sondern um die Förderung des Tourismus in Ruanda. Die Besucher sollen Anregungen erhalten, was für Touristen interessant ist und was man ihnen in Ruanda anbieten könnte, sagt Gabriele Kohlisch, Mitarbeiterin der GIZ, die den Besuch begleitet. Den beiden Ruandern solle unter anderem vermittelt werden, dass Touristen sich für Geschichten und Informationen über örtliche Produkte interessieren.

Über Spargel kann Andreas Zein viel berichten, und er beantwortet die Fragen von Ndungutse und Manzi Bertrand, Mitarbeiter der GIZ in Ruanda, ausführlich. Christina Wetzel, Lebensgefährtin von Zein, übersetzt ins Englische. Zein hat sich in vielen Ländern, etwa Südafrika und Peru, über den Spargelanbau informiert. So kann er unter anderem erklären, dass in vielen Ländern mehr grüner als weißer Spargel angebaut und gegessen wird und dass der grüne Spargel dort oft dunkler ist als in Deutschland.

Bertrand, der zum ersten Mal in Deutschland ist und Spargel bisher nur vereinzelt in Supermärkten in Ruanda gesehen hat, und Ndungutse staunen, als Zein eine Spargelpflanze zeigt und erklärt, dass die Wurzeln des weißen Spargels unterhalb der aufgeschütteten Hügel noch weitere 15 bis 20 Zentimeter in die Tiefe reichen. Ebenso interessiert hören sie zu, als Zein berichtet, dass Spargel etwa sechs Wochen gestochen wird, in Junganlagen jedoch nur etwa 14 Tage.

„Wie beim Teepflücken“

In einer Junganlage können sich die Besucher aus Ruanda und Jaworek selbst als Spargelstecher versuchen. Isabell Jaworek, Ehefrau des Bürgermeisters, und seine Schwiegermutter Veronika Schramm schauen interessiert zu. Beide haben früher auf einer kleinen Fläche Spargel angebaut und kennen sich aus. Mit dabei ist außerdem Anja Hofmann von den Kallstadter Landfrauen.

„Das ist wie beim Teepflücken in Ruanda“, sagt Bertrand, als Zein erklärt, dass Spargelstecher nach Leistung bezahlt werden. Ein guter Spargelstecher schaffe etwa 200 Kilogramm am Tag und erhalte pro Kilogramm 90 Cent. „Können Sie mich anstellen und bezahlen?“, erkundigt sich Ndungutse scherzhaft. Nach dem Rundgang wird der Spargelhof weiter besichtigt.

Am Samstagabend kochen die Besucher gemeinsam mit der Familie Jaworek und den Kallstadter Landfrauen Spargel im Mehrgenerationentreff in Kallstadt. Ndungutse hatte am Nachmittag auf dem Feld bereits grünen Spargel roh probiert. Am Sonntag stand eine Wanderung mit Kultur- und Weinbotschaftern auf dem Programm. Am Montag traten die Gäste nach einem Besuch im Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim die Rückreise an.