In Betrieben wie der Setaplast Kunststoff GmbH in Lambrecht ist es in der Corona-Krise nicht zum Stillstand gekommen. Mit Kurzarbeit gelingt es der Firma, sich über Wasser zu halten. Ängste sind dennoch da, sagt Geschäftsführer Mohammad Saifi.

1,5 Meter Abstand – wenn Mohammad Saifi im Gespräch mit Geschäftspartnern ist, kann der Geschäftsführer von Setaplast sich im Moment häufig nur schwer auf die Sache konzentrieren. „Bei jeder Begegnung, jeder Bewegung bin ich auf der Hut, ständig darauf bedacht, die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt er. Die Corona-Krise betreffe sein Unternehmen zwar in deutlich geringerem Umfang als beispielsweise die Gastronomie oder die Hotellerie. Dennoch sagt er: „So schlimm wie jetzt war es noch nie.“

In jeder anderen Krise zuvor habe man reagieren können, Projekte entwickeln und Gespräche führen können. Zuletzt in der Krise von 2008/09. „Das geht jetzt alles nur sehr eingeschränkt. Es ist wirklich ein Desaster.“ Der 68-Jährige, der afghanische Wurzeln hat, hat das Unternehmen Setaplast Anfang der 1990er Jahre gegründet und führt es inzwischen zusammen mit seinem Sohn Mostafa. Mit rund 50 Mitarbeitern werden in der Wiesenstraße in Lambrecht Materialien zur Schalldämmung und Isolierung hergestellt, unter anderen für die Autoindustrie, aber auch für die Baubranche und den Maschinenbau.

Vielfalt des Portfolios ein Vorteil

„Die Vielfalt unserer Portfolios ist unser Vorteil“, erklärt Saifi. So sei die Baubranche verhältnismäßig wenig betroffen. „Sanierungen laufen derzeit am besten“, sagt er. Deshalb könne die Firma sich derzeit mit einigen Aufträgen und Kurzarbeit für etwa die Hälfte der Mitarbeiter einigermaßen über Wasser halten. „Das ist eine Unterstützung, die Sinn ergibt“, betont Juniorchef Mostafa Saifi. Die Hilfsprogramme der Bundesregierung hätten bisher nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Problematisch sei jedoch, dass die Lieferketten unterbrochen seien, erklärt der Seniorchef. So beziehe das Unternehmen Bitumenfolie aus Italien und Frankreich zur Weiterverarbeitung. „Das bekommen wir momentan nicht.“ Die Firma sei zwar „gut bevorratet“ und auch sonst gut aufgestellt. „Aber das hilft alles nur eine Zeit lang“, sagt Saifi. Am meisten drücke ihn aber die Angst, sich anzustecken und das Virus vielleicht in die Familie oder in den Betrieb hineinzutragen. „Das Geschäftliche rückt dann in den Hintergrund, da kann man gar nichts machen.“

Hilfsprojekt in Afghanistan

Als gebürtiger Afghane hat Saifi aber auch deutlich vor Augen, was der „Lock down“, das Herunterfahren aller wirtschaftlichen Aktivitäten, in Ländern bedeutet, in den die Menschen von der Hand in den Mund leben. Wie in Südamerika, Afrika oder der Heimat Saifis, wo der Unternehmer ein Hilfsprojekt für Witwen und Waisen unterstützt. „Die Tagelöhner dort haben einfach nichts zu essen“, sagt er.