Warum ein Tresen des Boulevardtheaters Deidesheim jetzt einen weiteren großen Auftritt bekommt.

So manches Problem, ob individueller Natur oder die ganze Menschheit betreffend, wurde schon in geselliger Runde an einem Tresen erörtert. Zugegebenermaßen wurde nicht für jedes Problem eine Lösung gefunden, doch immerhin ist man dort nicht alleine im Streben nach Erleuchtung.

Die Kneipentheke gilt als das Kommunikationszentrum schlechthin – wenngleich es immer weniger davon zu geben scheint. Dort treffen Gleichgesinnte, manchmal jedoch auch Welten aufeinander. Nicht selten sprechen völlig Fremde miteinander. Das ist gut, denn dadurch öffnen sich Horizonte – zumindest bis zu einer gewissen Uhrzeit. Danach kann es passieren, dass durch den Genuss von Geistgetränken die Grenzen zwischen Realität, Möglichkeit, Philosophie und völligem Unsinn verwischen.

Im Bühnenstück „Landeier – Bauern suchen Frauen“, das in einer vergangenen Spielsaison im Boulevardtheater Deidesheim aufgeführt wurde, treffen sich Männer an der Theke von Heinz, um gemeinsam die richtige Strategie in der Suche nach einer Frau zu diskutieren. Ein nicht gerade seltenes Kneipenthema, möchte man meinen. Diese Diskussion kann unmöglich, man ahnt es schon, ohne einen ermunternden Schluck ausgekommen sein. Die Theke von Heinz ist der beste Beweis dafür, denn ihre Front wurde mithilfe von Kronkorken bunt gestaltet.

Es wäre schade, wenn dieser schöne Tresen nur noch in der Requisitenkammer des Theaters ein tristes Dasein fristen würde. Dafür ist er auch zu wertvoll, denn ein Miteinander und ein Austausch über alles und alle Grenzen hinweg ist unbezahlbar. Das sieht auch das Boulevardtheater Deidesheim so und installierte die legendäre Theke von Heinz in seiner neu eröffneten Cocktailbar. Für neue Geschichten, Anekdoten und Problemlösungsversuche.