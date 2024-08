Flockig und flauschig sieht der verblühte Teil der Pflanze aus. Dabei ist das Gewächs am Wegrand doch ziemlich kratzig. Kein Wunder, dass es „Kratzdistel“ heißt!

Wenn es darum geht, sich auszubreiten, dann lassen sich Pflanzen ganz unterschiedliche Methoden einfallen. Da gibt es zum Beispiel Samen mit kleinen Fluggeräten, die federleicht mit dem Wind davon schweben. Das kennt jedes Kind vom Löwenzahn. Aber es gibt noch viel mehr Arten, die sich auf diese Weise vermehren.

Disteln schützen sich mit Dornen vor Tieren

Auch die verblühte Kratzdistel will sich möglichst weit in der Umgebung verbreiten. Weil Disteln das sehr erfolgreich machen und noch dazu ordentlich stechen und kratzen, können viele Menschen sie nicht leiden. Aber mit den Dornen schützen sie sich nun mal vor größeren Tieren. Das klappt übrigens nicht immer: Ziegen und Esel lassen sich das Gewächs trotzdem schmecken.

Als die Distel am Wegrand bis vor kurzem noch blühte, leuchtete sie purpurfarben. Das sieht nicht nur schön aus, sondern lockt auch Insekten an. Viele Käfer und Bienen kommen zu Besuch und finden hier Nahrung. Für sechsbeinige Gäste sind die Blütenkörbe also wichtig. Das gilt aber auch umgekehrt, denn durch Insekten werden die Distelblüten bestäubt.

Danach können sich die Samen entwickeln. Das tun sie ab August, und bei vielen Kratzdisteln reifen Samen bis in den November. Am flockigen Schopf des Samenstands kannst du jetzt winzige Schirme sehen. Jedes Körnchen trägt so ein haariges Flugmittel. Zusammen formen sie bauschige Gebilde. Da, jetzt schwebt wieder ein Distelsamen davon! Schon mit einem leichten Windhauch wird er weggetragen. Dabei sieht er aus, als hätte er lauter Strahlen.

Erst recht werden die Samen mit stärkerem Wind fortgeweht. Irgendwo fallen sie zur Erde, aber längst nicht alle von ihnen treffen es gut. Viele landen an Stellen, wo sie nicht wachsen können, andere werden von Vögeln gefressen. So hat der bunt gefärbte Stieglitz auch den Namen „Distelfink“, weil er so gern Distelsamen frisst.