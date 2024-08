In diesem Jahr soll die Kerwe wieder im Ludwigshain stattfinden. Ein Artenschutzgutachten lässt dies zu. Das Musikprogramm ist anspruchsvoll.

Die Kerwe in Weisenheim am Sand kann nach 2022 wieder auf dem Freisitz im Ludwigshain stattfinden. Das ist seit den im Frühling veröffentlichten Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Überprüfung klar. Dabei sein werden mehrere Vereine, Weingüter und eine besondere Band.

Im vergangenen Jahr hatte die wenig besuchte Kerwe in der Ortsmitte unter den Linden für reichlich Diskussionsstoff in der Gemeinde gesorgt. Erst vier Wochen vor der traditionellen Kerwe am zweiten Augustwochenende war damals die Entscheidung im Gemeinderat für die Veranstaltung in der Ortsmitte gefallen. Bis zuletzt hatte die Ortsspitze auf ein schnelleres und vor allem positives Gutachten-Ergebnis gewartet, das die Kerwe im Ludwigshain erlaubt hätte. Dass dort künftig die Kerwe gefeiert werden soll, wurde 2022 beschlossen. Dem Gemeinderatsbeschluss stand dann die artenschutzrechlichte Überprüfung entgegen, deren Ergebnis erst seit dem Frühjahr vorliegt.

Auftakt ist am Freitagabend

Jetzt wird wieder im Ludwigshain gefeiert. Auftakt ist am Freitagabend, für Samstag, 19.30 Uhr, hat sich „Just tonight“ in der Besetzung Stefan Brod, Roman Nagel, Gundy Keller, Achim Degen und Stefan Kahne angekündigt. Die hochkarätige Band komme erstmals zur Kerwe zusammen, erklärt Bürgermeister Holger Koob (parteilos). „Just tonight“ in ähnlicher Besetzung habe bereits 2022 etliche Besucher angezogen. Am Sonntag dürfen sich Besucher ab 11 Uhr auf ein Frühschoppenkonzert mit Christoph Melzer („Tuxedo Club Band“) freuen.

Zudem beteiligen sich nach 2022 wieder der ASV, die Schützengilde und der Förderverein des SV Weisenheim mit Speisen und Getränken am Festgeschehen. Die Weinstände betreiben Thorsten Langenwalter und Veit Langenwalter. Die Schützengilde plant für den Sonntag ein traditionelles Kerweessen mit Tafelspitz und Meerrettich.

Termin

Kerwe im Ludwigshain: 9. bis 11. August, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr