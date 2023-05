Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Machen Sie mal Halt auf der Halde. Das lohnt sich. Diese Einzellage in Weisenheim am Sand ist laut Deutschem Weininstitut mit genau 100 Metern über Normal Null die tiefstgelegene Einzellage an der Mittelhaardt und hat einiges zu bieten. Neben anderen Weingütern baut auch das Weisenheimer Weingut Langenwalter dort Rot- und Weißwein an.

Thorsten Langenwalter erklärt das Besondere der Lage: „Hier gibt es kältere und wärmere Böden, also Kalksteinreste und sandigen Lehm. Wir passen unsere Weinsorten dem Boden