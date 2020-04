Zuhause bleiben statt rausgehen, liefern lassen statt einkaufen gehen – das ist das Gebot der Corona-Krise. Doch was ist mit den Lieferanten? Sie bringen die Waren zu den Kunden nach Hause. Immer mit der Gefahr, sich doch irgendwo anzustecken.

50 bis 80 Haushalte beliefert Kurt Wintergerst vom Lieferdienst Getränke Wolf in Freinsheim an manchen Tagen. „Da macht man sich schon Gedanken. Man weiß ja nicht, ob jemand doch etwas hat“, sagt der 62-Jährige. Angst, sich anzustecken, habe er allerdings nicht. „Das ist jetzt einfach so. Man kann ja nicht einfach nichts mehr bringen.“ Gerade ältere Kunden wünschten nun eine kontaktlose Lieferung. Das Geld liege dann etwa in einem Kuvert vor der Haustür, die Kisten stelle Wintergerst vor der Tür oder hinter dem Haus ab. Gerade bei Neukunden gebe es die Regelung, dass Kisten nicht mehr in den Keller gebracht werden, um die Zeit im fremden Haus kurz zu halten.

Kurzarbeit: Einige Kollegen haben Probleme

Wintergerst ist schon lange beim Getränke-Lieferdienst dabei, bereits als Kind habe er geholfen: „Ich bin damit aufgewachsen“, erzählt der Inhaber von Getränke Kistner in Edigheim bei Ludwigshafen. Vor einigen Jahren habe sich der Lieferdienst mit Getränke Wolf in Freinsheim zusammengeschlossen – darüber laufe nun der Lieferservice beider Firmen. In seinen vielen Berufsjahren habe er solche Veränderung wie durch die Corona-Krise nie erlebt: „Die Gaststätten sind zu, Feste werden abgesagt. Wir haben so viele Kühlwagen hier, alle stehen ungenutzt herum – und bringen kein Geld“, so Wintergerst. Der Betrieb sei daher auf Kurzarbeit umgestellt. Er arbeite beispielsweise nur noch drei von fünf Tagen pro Woche. „Manche Kollegen, die etwa gerade ein Haus gekauft haben, haben jetzt echte Probleme.“

Eine weitere Veränderung durch Corona: Die Kunden seien dankbarer geworden. Gerade ältere Kunden seien froh, Getränke geliefert zu bekommen. „Da kriegen wir auch mal Trinkgeld, wo wir vorher keines bekommen haben“, erzählt Wintergerst.

