Ich sehe Ihnen gerne zu, den Kindern und Jugendlichen in der Computerecke des Kaufhauses. Ich sehe, wie sie fasziniert und gefesselt sind von dem, was da abläuft auf den Bildschirmen, abläuft an Programm und Spiel. Und ich bewundere Sie, die Fünfzehn-, Sechzehnjährigen, wie sie sie beherrschen, die kleinen Geräte mit den vielfältigen Möglichkeiten.

Ja, einerseits bewundere ich sie; doch andererseits frage ich mich: Stehen wir nicht in der Gefahr, die Produkte der Unterhaltungsindustrie und der Elektronik dem menschlichen Gegenüber vorzuziehen? Sind Fernsehen, Video, Telespiele und Heimcomputer für viele nicht bereits zu so etwas wie zu einem Ersatzpartner geworden?

Entwicklung zu einer anonymen Gesellschaft

Wir kennen uns zwar aus im Bedienen der Tasten, wir wissen, wie in einem komplizierten Computersystem elektronische Kontakte hergestellt werden, doch die Kontakte zu unseren Mitmenschen bleiben dabei nicht selten auf der Strecke. Überhaupt habe ich den Eindruck, wir entwickeln uns immer mehr zu einer anonymen Gesellschaft, einer Gesellschaft nämlich, in der wir uns zunehmend fremder werden, in der der Einzelne sich immer weniger von der Gemeinschaft anderer getragen weiß.

Ich erinnere mich noch gerne zurück an meine Kindheit. Als kleiner Junge war ich öfter bei den Großeltern in einem kleinen Winzerdorf zu Besuch. Da kamen die Leute noch zusammen. Im Sommer traf man sich abends vor den Häusern auf der Straße, um beieinander zu stehen und zu erzählen. Die älter Gewordenen saßen auf den Sandsteinbänken am Rande des Gehwegs. Die Vorbeikommenden blieben einen Moment stehen, um zu verschnaufen und „guten Abend“ zu wünschen. Jeder kannte jeden. Die Nachbarschaft, ja das ganze Dorf war gewissermaßen eine Lebensgemeinschaft.

Im alten Kern kennt man sich noch

Heute lebe ich in Deidesheim mit seinen knapp 4000 Einwohnern. Im alten Kern kennt man sich noch. Die meisten sind hier aufgewachsen, groß geworden und geblieben. In den Neubaugebieten wohnen meist Zugezogene, Menschen, die sich fremder sind als im Ortskern. Die Vereine und auch die beiden Kirchengemeinden schaffen Angebote der Begegnung. Viele nehmen diese Möglichkeiten auch wahr, denn wir brauchen einander; der Mensch ist nun einmal ein Gemeinschaftswesen. So lassen Sie uns die Gemeinschaft pflegen mit denen, die wir bereits kennen; und lassen Sie uns die Gemeinschaft suchen mit denen, denen wir bisher noch nicht begegnet sind. Ich bin sicher: Wir haben einander viel zu erzählen!