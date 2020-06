Mit großem Einsatz und großer Hingabe werben die Freinsheimer seit Jahren um ein Storchenpaar, das sich auf dem Dach der protestantischen Kirche niederlässt und dort Nachwuchs großzieht. Im Februar platzierte die Feuerwehr dort eigens ein neues Nest, um Meister Adebar möglichst ideale Bedingungen zu bieten und vielleicht doch von einem Umzug nach Freinsheim zu überzeugen. Zwar gab es den einen oder anderen Interessenten, der sich die Bleibe anschaute, aber dauerhaft einziehen wollte bislang noch niemand. Jetzt hat Elke Metzger auf dem Weg ins Büro doch einen gefiederten Gast auf dem Nest entdeckt und fotografiert – allerdings keinen Storch, sondern eine Nilgans.

Nilgänse nicht immer gern gesehen

„Da ich zufällig meine Kamera dabei hatte, konnte ich diese ,Hausbesetzung’ auf einem Bild festhalten“, schreibt die RHEINPFALZ-Leserin. Aber Nilgänse sind nicht überall gerne gesehen. Denn sie stehen im Ruf, heimische Vogelarten zu verdrängen. Außerdem gelten sie besonders während der Brut als aggressiv. Es gibt sogar Fälle, in denen sie Störchen deren angestammte Nester abspenstig gemacht haben sollen. Das scheint in Freinsheim zumindest vorerst nicht zu drohen, denn die Gans wurde in den vergangenen Tagen nicht mehr gesichtet.