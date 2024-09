Eine der größten Gemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde Leiningerland lädt am Wochenende und darüber hinaus zum Jahrmarkt ein – samt Kerweumzug und jeder Menge Musik.

Erstmals wird Jens Schlüter, frisch vereidigter Ortsbürgermeister, am Freitag, 6. September, 18 Uhr, auf dem Dirmsteiner Schlossplatz die Kerwe eröffnen. Wie immer werden dann Gratisproben des in einer verdeckten Weinprobe ermittelten Ratsweins von Ratsmitgliedern an Gäste ausgeschenkt. In diesem Jahr handelt es sich um einen Rotwein. Dessen Winzer wird mit der Urkunde für den „Ratswein 2024“ geehrt. Musikalisch unterstützt wird die Eröffnungsfeier vom Jugendorchester des Musikvereins KMK Dirmstein. Den ersten Kerwetag rundet um 19 Uhr ein Auftritt der Band „Wired“ ab, die sich dem Classic Rock und Blues verschrieben hat.

Bis Montag, 9. September, bieten Vereine und Gewerbetreibende auf dem Schlossplatz sowie umliegende Gastronomiebetriebe Spezialitäten aus der Pfälzer Küche sowie ein breiteres Verköstigungsangebot an. Auf der Nordseite des Schlossplatzes warten Jahrmarktstände wie Süßigkeiten, Angelspiel, Wurfbude, Schießen, Autoscooter, Kinderkarussell und erstmals ein Churros-Stand auf Besucher.

Am Samstag beginnt der Ausschank um 17 Uhr, von 20.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht gehört die Bühne auf dem Schlossplatz dann „Die Dicken Kinder“. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf pfälzisch, um 10.30 Uhr geht es mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück weiter, musikalisch untermalt vom Musikverein Pfeddersheim. Wie im Vorjahr ist für 12 Uhr ein Mittagstisch geplant sowie Kaffe und Kuchen nach dem Kerweumzug. Musikalisch geht es auch am Sonntag zu: Ab 15.30 Uhr spielt die Band „Allrounders“ der Musikschule Leiningerland, ab 17.30 Uhr steht die Band „Two-4-You“ auf der Bühne.

Am Montag, dem letzten Kerwetag, beginnt der Ausschank um 16 Uhr, um 19.30 Uhr macht die Band „The Holidays 2.0“ die Kerwe dicht.

Der Kerweumzug beginnt am Sonntag, 14 Uhr, und schlängelt sich vom Aufstellungsort Stahlbergstraße über Hauptstraße, Mitteltor und Affenstein, Laumersheimer Straße, Herrengasse, bevor er sich an der Einmündung Herrengasse/Obertor in Richtung Obertor auflöst. In der Zeit kann es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Die Gemeinde bittet darum, die Stahlbergstraße am Sonntag zur Aufstellung der Umzugsteilnehmer frei zu halten und möglichst keine Fahrzeuge an der Wegstrecke zu parken.