Wer sich nicht an die Corona-Auflagen hält, kann zur Kasse gebeten werden: Seit Beginn der Pandemie hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim Bußgelder in Höhe von insgesamt 65.000 Euro verhängt. Was waren die Gründe?

Kreisweit wurden laut Pressesprecherin Sina Müller bislang 650 Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen eingeleitet und 470 Bußgeldbescheide verschickt. Die verhängten Geldstrafen bewegten sich hauptsächlich zwischen 70 und 200 Euro, wobei sich der Kreis bei der Höhe des Bußgelds am Katalog des Landes orientiert hat. „In den allermeisten Fällen ging es um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen“, sagt Müller. Angezeigt wurden die Vergehen von den Ordnungsämtern oder der Polizei.

In vielen Fällen seien dabei Treffen von Jugendlichen geahndet worden, die sich trotz Corona-Auflagen in größeren Gruppen auf Spielplätzen oder in den Weinbergen getroffen haben. „Die Höhe des Bußgelds richtet sich in solchen Fällen auch nach der Gruppengröße“, informiert Müller. Anonyme Anzeigen bei der Kreisverwaltung habe es vor allem zu Beginn der Corona-Auflagen gegeben: „Sie wurden aber nicht verfolgt“, betont Müller.

Betrieb trotz Verbots weitergeführt

In der Phase der Kontaktsperre seien auch einige Gewerbetreibende zur Kasse gebeten worden, die ihren Betrieb trotz Verbots weitergeführt hätten. Einen Fall, bei dem ein Beschuldigter gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen haben soll, hat der Kreis der Staatsanwaltschaft übergeben. Seit den Lockerungen der Bestimmungen durch das Land ist auch die Anzahl der Verfahren stark zurückgegangen – mittlerweile bearbeitet der Kreis vor allem Widersprüche gegen die Corona-Bußgeldbescheide. Positiv: Wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht musste die Kreisverwaltung bislang keinen einzigen Bußgeldbescheid verschicken. Derzeit läuft laut Müller ein Verfahren, in dem es um den Verstoß eines Friseurs geht.

Haßloch: Nur ein „hartnäckiger Fall“

In Haßloch war nach Angaben von Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde, während der Lockdown-Phase (21. März bis 3. Mai) die Ordnungsverwaltung täglich, also auch an den Wochenenden, im Einsatz, um zu kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum eingehalten werden. Zu diesem Zweck hätten Mitarbeiter der Gemeinde die Hilfspolizei- und Vollzugsbeamten der Ordnungsverwaltung unterstützt. Externe Kräfte seien nicht eingesetzt worden. Die Anzahl der Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum habe sich „im überschaubaren Bereich“ gehalten. „Gezielte Ansprache“ sei hier das Mittel der Wahl gewesen. „Dabei ging es in erster Linie nicht ums Bestrafen, sondern ums Aufklären“, so der Pressesprecher. Eine „Sensibilisierung für die Situation“ habe im Mittelpunkt gestanden.

Mit den zunehmenden Lockerungen und der Öffnung der Gastronomie sowie der Einzelhandelsgeschäfte seien weitere Kontrollen hinzugekommen: Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Maskenpflicht. In drei Fällen sei die Kreisverwaltung eingeschaltet worden. Dabei sei es um Verstöße gegen die Maskenpflicht gegangen. Bei diesen Kontrollen habe sich „ein Fall als besonders hartnäckig“ erwiesen. Die Ordnungsverwaltung sei hier mehrfach mit dem Gesundheitsamt vor Ort gewesen. Gegenüber den Einsatzkräften seien in diesem Fall „Beleidigungen und Drohungen“ ausgesprochen worden. Bei einer Nachkontrolle in dieser Woche hätten allerdings keine Verstöße mehr festgestellt werden können.

Die Gemeindeverwaltung selbst habe keine Bußgelder verhängt, da bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz die Kreisverwaltung die zuständige Behörde sei. Bei Erntehelfern habe die Gemeindeverwaltung nicht kontrolliert, ob die Corona-Auflagen eingehalten werden.

Verbandsgemeinden: Teils auch externe Kräfte

Auch in der Verbandsgemeinde Lambrecht war die Ordnungsbehörde „stark belastet“, wie Verbandsbürgermeister Manfred Kirr berichtet. Die Mitarbeiter hatten unter anderem mit Jugendlichen zu tun, die sich trotz des Kontaktverbots in größeren Gruppen trafen, etwa am Friedhof oder bei der Realschule. Auch der Waldspielplatz in Lindenberg sei eine „Problemstelle“ gewesen. Die Kontrollen seien inzwischen reduziert, aber nicht eingestellt worden.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim sind für die Kontrollen auch externe Kräfte eingesetzt worden, zum Teil die Mitarbeiter, die ansonsten an Kerwen für die Verbandsgemeinde im Einsatz sind. Im März seien an jedem Wochenende zwei bis drei Dienste eingeteilt worden, so die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste. Die Mitarbeiter seien Streife gefahren und Hinweisen nachgegangen. Mittlerweile sei die Anzahl der Dienste auf ein bis zwei pro Wochenende reduziert worden.

Im „Dauereinsatz“ war in der Lockdown-Zeit auch das Team, das die Verbandsgemeinde Maikammer zur Kontrolle der Corona-Regeln gebildet hatte. „Hotspots“ seien in der Gemarkung aber nicht bekannt geworden. Auch im Schwimmbad hielten sich die Besucher weitgehend an die Regeln.

Zur Sache: Die Corona-Regeln

Laut der bis 31. August 2020 gültigen rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung gilt das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Konkret: Von Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; Zusammenkünfte sind möglichst im Freien abzuhalten; in Geschäften, Bussen und Bahnen sowie in öffentlichen Einrichtungen und beim Betreten von Restaurants muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Treffen mit bis zu zehn Personen, egal aus wie vielen Hausständen oder auch mehr Personen aus zwei Haushalten, sind ohne Einhaltung des Abstandsgebotes möglich; private Veranstaltungen sind mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis mit bis zu 75 Personen unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen zulässig. Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 350 Personen erlaubt, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 150 Personen. Jeweils unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen. Sport in Gruppen mit bis zu 30 Personen (auch Kontaktsportarten) ist möglich. Grundsätzlich geschlossen bleiben: Clubs, Diskotheken, Kirmes, Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen (Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim).