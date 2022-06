In Haßloch ist eine neue DHL-Packstation mit 141 Fächern in der Bahnhofstr. 108 A in Betrieb genommen worden.

Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Nach Angaben der Post ist die Anzahl der Packstationen in Deutschland in den letzten zwei Jahren auf gut 9300 Automaten erhöht und damit mehr als verdoppelt worden. Außerdem seien ältere Modelle ausgetauscht worden. Der Ausbau liege damit über dem bisherigen Plan. Da das Interesse an diesem Service sehr hoch sei, würden die Planungen nun „nach oben angepasst“. Statt etwa 12.000 möchte die Deutsche Post DHL ihren Kunden bis Jahresende 2023 rund 15.000 DHL-Packstationen zur Verfügung stellen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Zudem bietet die Webseite umfangreiche Informationen rund um das Thema Packstation. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine Registrierung erforderlich.

Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 24.000 Filialen und DHL-Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL-Paketshops, an Packstationen oder vom DHL-Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit.

DHL ist nach eigenen Angaben die weltweit führende Marke in der Logistik, DHL Paket ist auf den Versand von Waren spezialisiert.

Die einzelnen Standorte der Packstationen sind zu finden unter www.postfinder.de oder unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html.