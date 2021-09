Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ lädt auch 2021 alle Generationen und Kulturen zum offenen Singen und Feiern auf öffentlichen Plätzen ein. Unter dem Motto „Danke-Demo“ ist auch Haßloch nach der Premiere 2020 wieder dabei.

Am Sonntag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, findet um 19 Uhr wieder ein gemeinsames Singen auf dem Rathausplatz statt. Die bundesweite Aktion steht unter dem Leitthema „31 Jahre Freiheit und Einheit“ und soll an die Wiedervereinigung Deutschlands erinnern, da die historische Bedeutung dieses Tages gerade bei der jungen Generation kaum noch wahrgenommen wird. Daher werden am 3. Oktober bundesweit Chöre, Bands und alle, die mitfeiern wollen, zeitgleich, Punkt 19 Uhr, zehn Lieder anstimmen.

In Haßloch organisiert die Protestantische Kirchengemeinde zusammen mit der Evangelischen Allianz die Aktion. Auch wird eine Zeitzeugin, die damals direkt an der Berliner Mauer wohnte, von den aufregenden Umbruchtagen berichten. In Haßloch sind die Liedblätter gerade in den Druck gegangen und die Kerzen bereits geliefert.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zu „Deutschland singt“: www.3oktober.org