„Kein schöner Land ...“ ertönte am Sonntagabend in Haßloch. Weit über 100 Teilnehmer der Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“ hatten zehn Lieder vorbereitet, um mit dem Vortrag an die Wiedervereinigung Deutschlands zu erinnern. Organisator im Großdorf ist die Protestantische Kirchengemeinde zusammen mit der Evangelischen Allianz. Die bundesweite Aktion steht unter dem Leitthema „31 Jahre Freiheit und Einheit“. Ziel ist es, verschiedene Generationen und Kulturen zusammenzubringen. Die Auswahl der zehn Lieder soll die kulturelle Vielfalt widerspiegeln, erklären die Organisatoren. Aus Einheit und gelebtem Miteinander heraus soll die Zukunft des Landes „kraftvoll gestaltet werden“.