„Deutschland geht Waldbaden“: Zum zweiten Mal findet am 21. Juni eine Benefizveranstaltung zugunsten der Vereine der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald statt. Aus unserer Region machen Anbieter von Waldbaden aus Haßloch und St. Martin mit.

Zur Sommersonnenwende am 21. Juni machen über 40 professionelle Anbieter den längsten Tag des Jahres zu einem Tag des Waldbadens an unterschiedlichsten Waldplätzen in Deutschland. Jeder für sich mit seiner Gruppe und doch gemeinsam verbringen sie Zeit im Wald. Dadurch zeigen sie ihre Verbundenheit mit dem Wald und allen, die in der Natur arbeiten. Die Erlöse aus den Veranstaltungen fließen wieder zurück in die Wälder.

Zwei Anbieter in unserer Region beteiligen sich an der Benefizaktion: Die Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit in St. Martin veranstaltet am 21. Juni eine dreistündige Tour über zwei bis vier Kilometer (ab 30 Euro Teilnahmegebühr), und mit Silke Riehl aus Haßloch geht es am selben Tag von 17 bis etwa 19.30/20 Uhr zum Waldbaden (ab 25 Euro). Die Teilnahmegebühren kommen als Spenden komplett Naturschutzprojekten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zugute.

Michaela Dalchow (www.wald-gesundheitstraining.de), Organisatorin der bundesweiten Benefiz-Aktion zugunsten der heimischen Wälder, erläutert: „Als Anbieter von Waldbaden in Deutschland nutzen wir im Rahmen unserer Tätigkeit die Wälder und möchten über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wieder etwas an sie zurückgeben.“ Der Wald erfülle viele elementare Funktionen als Luftreiniger, Wasser- und Kohlenstoffspeicher sowie Sauerstoffproduzent, diene Pflanzen und Tieren als Lebensraum und sei eine kostbare natürliche Ressource zum Krafttanken und Abschalten.

Kontakt und Anmeldung

www.deutschland-geht-waldbaden.de

www.waldbaden-akademie.com