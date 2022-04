Rosi Kreiskott und Ellen Wagner haben es zum 46. Mal geschafft – Klaus-Jürgen Preuschoff hat erstaunliche 62 Prüfungen absolviert: Am Freitag sind in der TV-Halle die Sportabzeichen verliehen worden – davon über 120 Exemplare in Gold.

Laut Erika Müller-Kupferschmidt, Kreisbeauftragte des Deutschen Sportabzeichens, ist die Anzahl der Absolventen wegen Corona weiter gering. 2019 haben in Bad Dürkheim noch 310 Menschen das Sportabzeichen gemacht, 2020 waren es 178, im vergangenen Jahr rund 190. Kreiskott vom TV Dürkheim war nicht nur eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen – mit 90 Jahren war sie auch die älteste. Ältester Teilnehmer war Ludwig Mesel vom Laufclub, der mit seinen 86 Jahren bereits 17 Prüfungen abgelegt hat. Aber auch ganz junge Menschen waren erfolgreich: Leni-Sophie Rogge vom LTV sowie Felix und Hannes Blankenfuland, alle fünf Jahre alt. 109 Sportler kamen vom LTV, 41 vom TV, elf vom LC, zwei von der DLRG und zwei vom Judo-Verein, dazu kommen sportliche Menschen ohne Verein.

Darunter waren im vergangenen Jahr laut Müller-Kupferschmidt zwei Polizeianwärterinnen und ein -anwärter. Sie waren alle erfolgreich. Besonders in Erinnerung ist der Beauftragten für das Deutsche Sportabzeichen eine Polizeianwärterin geblieben, die am letzten Abnahmetermin gekommen war, das Abzeichen dringend brauchte und gerade vor der 3000-Meter-Distanz Bammel hatte. „Wir zitterten mit ihr und feuerten sie an“, beschreibt Müller-Kupferschmidt das für sie schöne und letztlich erfolgreiche Erlebnis. Eine Teilnehmerin absolvierte das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung. „Hier erlebe ich immer wieder eine Hemmschwelle, man traut sich nicht“, bedauert Müller-Kupferschmidt. Sie betont, dass das Sportabzeichen auch bei der Lebenshilfe angeboten wird. Nach der Auflösung des Stadtsportverbands ist der Turnverein wieder für das Sportabzeichen verantwortlich.

Das Jahr 2021 habe nicht so gut angefangen, berichtet Müller-Kupferschmidt. Zu den hohen Coronazahlen kam der krankheitsbedingte Ausfall des Sportabzeichentreff-Leiters Gerd Kopp. Müller-Kupferschmidt und Anja Hoffmann sprangen ein und boten zehn Termine an. Dazu kamen vier Schwimmtermine. Das Ehepaar Kopp habe am Ende der Sportabzeichensaison die Fahrradprüfung abgenommen. Nicht abgeholte Urkunden liegen im Büro des TV in der Eichstraße bereit. Die neue Sportabzeichensaison startet am 2. Mai.