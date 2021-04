Endlich grüßt Anna-Maria Löffler wieder mit aktueller Krone an den Eingängen ihres Heimatorts Haßloch. Fast sieben Monate nach ihrer Wahl zur Deutschen Weinprinzessin hat der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch“ die Tafeln aktualisiert.

In der Corona-Pandemie haben es amtierende Weinhoheiten nicht leicht. Aber immerhin grüßt die erste aus Haßloch stammende Deutsche Weinprinzessin Anna-Maria Löffler jetzt wieder von allen Ortseingangstafeln. Und das mit der aktuell richtigen Krone. Denn die 25-Jährige, die am 25. September 2020 zur Deutschen Weinprinzessin gekürt wurde, war nach ihrer Wahl noch eine ganze Weile mit ihrer ersten Krone der Pfälzischen Weinkönigin zu sehen.

Weinhoheit braucht viel Geduld

Seit der Wahl im Herbst warten Anna-Maria Löffler sowie Eva Müller aus Rheinhessen und die 72. Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath von der Ahr als königliches Trio darauf, den deutschen Wein endlich auf mehr Terminen repräsentieren zu dürfen. Doch es ist, wie schon in Annas Amtsjahr als Pfälzische Weinkönigin, viel Geduld gefragt: „Wir hoffen doch sehr, dass im Mai und Juni unsere Tour klappt“, sagt Löffler. Die Antrittsbesuche in allen 13 deutschen Anbaugebieten wären ohne Pandemie längst erledigt. Im Moment bereitet die Studentin der Internationalen Weinwirtschaft, wie ihre Mit-Hoheiten, die zweite „Virtuelle WeinTour“ des Deutschen Weininstituts (DWI) vor, die am Freitag begonnen hat und bis 25. April läuft. 22 interaktive Weinverkostungen stehen dabei an.

Nachdem die Autogrammkarten der Hoheiten im Dezember fertig waren, hatten die aktualisierten Ortseingangstafeln noch etwas warten müssen. Organisiert hat das erneut der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch“, der im März 2020 auch die ersten Schilder zu Ehren Löfflers aufgestellt hatte. Damals hatte nicht die aufkommende Pandemie, sondern die notwendige Baugenehmigung eine mehrmonatige Wartezeit verursacht. Stattliche Fototafeln mit zwei Metern Breite und einem Meter Höhe stehen an sechs Standorten: Rennbahnstraße, Lindenstraße, Böhler Straße, Westrandstraße, Lachener Weg und Neustadter Straße/Brahmsstraße.

„Junge, moderne Frau in etwas anderem Outfit“

Die rund 4500 Euro teuren Gestelle werden wiederverwendet. Der Bauhof hat die Einsätze der Konstrukte entfernt und nach Neufolierung durch den Sponsor VB-Motors wieder montiert, sagt Jürgen Vogt. Der Ehrenvorsitzende des Leisböhl-Vereins begründet die vom Auftritt her eher ungewöhnliche Fotomontage, die Löffler in legerem Stil mit Lederjacke und dunklem „Riesling rocks“-Shirt vor der historischen Kulisse des Hambacher Schlosses zeigt: Der Verein habe drei Fotos zur Auswahl gehabt, darunter ein Porträt vom DWI, das die Weinprinzessin „rockig“, aber nur vor einer Wand gezeigt habe. Laut Vogt hat sein Verein Kontakt zur Stiftung Hambacher Schloss geknüpft, weil die geschichtsträchtige Kulisse „Wunschhintergrund“ der Haßlocher Organisatoren war. Nun zeige die Fotomontage Anna-Maria Löffler „ganz bewusst und auf Entscheidung des Vereins als junge, moderne Frau in einem etwas anderen Outfit“, so Vogt.

Auf den sechs Fototafeln bleibe das bisherige Motiv aus der Amtszeit als 81. Pfälzische Weinkönigin auf der Rückseite erhalten, sagt Vogt. Das „alte“ Bild zeigt Löffler in festlicher Robe im goldglänzenden Weinberg. 300 Euro für die neuen Bilder hätten die Haßlocher Gemeindewerke übernommen, die von der Firma VB-Motors foliert und vom Bauhof wieder eingesetzt worden seien. Auf eine festliche Einweihung muss laut Gemeinde wegen Corona diesmal verzichtet werden.

Ab Oktober Tafeln mit dauerhaftem Foto

Im Oktober will der Verein „Leisböhler WeinKultur“ beide Bilder gegen ein dauerhaftes austauschen, das ohne zeitliche Begrenzung an die beiden Ämter Löfflers erinnert. Laut Vogt darf die Haßlocherin dann auch selbst bei der Auswahl mitentscheiden. „Ich freue mich schon darauf“, bestätigt Löffler auf Nachfrage.

Zugesagt ist laut Vogt die Unterstützung eines Modehauses und eines Fotografen aus der Region, die Anna-Maria Löffler – sobald die Pandemie es zulässt – in selbst gewähltem Stil ablichten wollen. Wenn im Herbst auch die Amtszeit als Deutsche Weinprinzessin endet, soll es außerdem wieder möglich sein, Logos der Sponsoren Gemeindewerke, Gemeinde, Ardagh und des Vereins aufzudrucken.