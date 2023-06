Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche führt zurzeit vielerorts in Deutschland dazu, dass Menschen ihren Austritt aus der Kirche erklären. Auch in unserer Region verzeichnen manche Standesämter einen überdurchschnittlichen Anstieg der Zahlen.

Bundesweit ist die Anzahl der Menschen, die insbesondere der katholischen Kirche den Rücken kehren, bereits im vergangenen Jahr angestiegen. Die Vorstellung des Münchener Gutachtens zur