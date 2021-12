Um rund 4600 Euro hat die Gemeinde ihr Budget für die 1250-Jahr-Feier unterschritten. Das gab Beigeordneter Holger Koob (CDU) im Gemeinderat bekannt. „Wenn die Restbestände der Merchandise-Artikel noch komplett verkauft werden könnten, dann kämen noch Einnahmen von 5000 Euro hinzu“, so Koob. Dies würde bedeuten, dass man nur 50 Prozent des in den Haushalt eingestellten Budgets in Höhe von 20.000 Euro gebraucht hätte.

Verkaufsaktion am Samstag

Die Artikel wie Festwein oder Dubbegläser sollen bei einer Verkaufsaktion am Samstag, 18. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr am Obertor angeboten werden. SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Fliescher dankte Koob für sein Engagement: „Ohne den Einsatz des Festkomitees und des Bauhofs hätten wir das Ganze nicht stemmen können“, so Fliescher.