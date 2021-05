Wenn man im westpfälzischen Trulben aufwächst, kann man sicherlich auch etwas anderes werden. Aber in einer von Wald umschlossenen Ortschaft liegt es nahe, einen naturverbundenen Beruf zu ergreifen. Wie Armin Kupper, der nun nach fast 20 Jahren als Haßlocher Forstrevierleiter in Ruhestand geht. Wenn auch einige Umwege zu seinem Traumberuf geführt haben.

Wir stehen an der „Himmelsliege“. So heißt eine der 13 Stationen des Walderlebnispfads im Haßlocher Wald. Der zwei Kilometer lange Weg, an dem Kinder mal spielerisch, mal forschend den Wald entdecken können, gehört zu den Lieblingsorten von Armin Kupper in „seinem“ Forstrevier. Denn in den knapp zwei Jahrzehnten, in denen der heute 65-Jährige für den Haßlocher Forst verantwortlich war, hat es ihm mit am meisten Spaß gemacht, Schulkassen und Kindergruppen die Natur vor der Haustüre nahe zu bringen.

Bis es soweit war, hat Kupper eine Reihe von Abzweigungen auf seinem Berufsweg hinter sich gebracht. Zunächst ist nämlich eine ganz andere Richtung vorgezeichnet. In jungen Jahren absolviert er in Pirmasens eine Ausbildung als Maschinenschlosser. Wegen der schwierigen Situation in der metallverarbeitenden Industrie schlägt er dann aber Mitte der 1970er-Jahre einen anderen Weg ein und verpflichtet sich für zwölf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. An einem Abendgymnasium holt er danach sein Abitur nach, eine Ausbildung zum Bautechniker folgt. Architektur oder Forstwirtschaft: Zwischen diesen Studiengängen, die ihn beide reizen, muss er sich entscheiden. Die Wahl fällt auf die Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar. Als Diplom-Forstwirt – heute heißt der Abschluss Bachelor – tritt er nach dem Studium die Stelle als Revierleiter in St. Martin an, wo er zehn Jahren bleiben sollte.

Bis zu seinem Wechsel ins Forstrevier Haßloch 2002. Fast 20 Jahre lang erledigt er die vielfältigen Aufgaben im Haßlocher Wald: Er sieht nach dem Rechten, inspiziert den Baumbestand, begutachtet den Schädlingsbefall, plant Neuanpflanzungen, organisiert die Holzernte, sorgt insbesondere nach Stürmen für die Verkehrssicherheit im Wald, hält die Wege instand, entsorgt illegal abgelagerten Müll und bewältigt die nötige Verwaltungsarbeit. Und nicht zuletzt setzt sich der Förster für Umweltschutz und Artenvielfalt in seinem Revier ein. Nun geht der Forstamtsrat zum Ende des Monats „auch mit einem tränenden Auge“ in den Ruhestand. Ganz zu Ende ist seine Tätigkeit aber noch nicht: Seinen Nachfolger Julius Paffrath arbeitet er noch in die Aufgabe ein.

Waldumbau als Aufgabe der Zukunft

Armin Kupper ist froh, dass er trotz aller Schreibtischarbeit, die auch zum Job gehört, den größeren Teil seiner Arbeitszeit in der Natur verbringen konnte. Und wer schon von Berufs wegen so viel im Wald unterwegs ist, dem fallen natürlich dank des geschulten Blicks viele Veränderungen auf, die der gewöhnliche Spaziergänger nicht immer sofort wahrnimmt, sagt Kupper. Zum Beispiel die dramatischen Trockenschäden, die auch der Haßlocher Wald zunehmend aufweist und die sich an schütteren Kronen, Schädlingsbefall und absterbenden Bäumen ablesen lassen. Die ausbleibenden oder zu geringen Niederschläge sorgen für wachsende Probleme, auch in Haßloch. Da sind zwar die relativ starken Regenfälle in diesem Frühjahr ein wahrer Segen, sagt der Revierleiter. Aber auf lange Sicht buchstäblich nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Besonders die Kiefern sind betroffen, die rund 90 Prozent des Haßlocher Bestands ausmachen. Sehr viele Kiefern sind außerdem von Misteln befallen, „das ist dann der Anfang vom Ende“.

Eindringlinge bereiten Sorgen

Kurzfristig lässt sich an der Situation nicht viel ändern, sagt Kupper. „Wir versuchen, den Wald umzuwandeln, pflanzen kein Nadelholz mehr und stattdessen klimaresistente Baumarten.“ Roteiche, Zerreiche, Silberlinde, Platane, Buche, aber auch Zypresse oder Zeder sind Arten, von denen sich Kupper erhofft, dass sie mit dem Klimawandel zurechtkommen. Weg von den monotonen Fichtenkulturen, hin zu einem Mischwald, ist das Motto. „Beim Waldumbau gibt es aber auch Rückschläge“, räumt er ein. So hat vor wenigen Jahren die Rußrindenkrankheit viele Ahornbäume absterben lassen. Auf der anderen Seite sind Baumarten, die heimische Pflanzen verdrängen – sogenannte Neophyten – , im Vormarsch. Die Traubenkirsche ist so ein Eindringling, der den Förstern zunehmend Sorgen bereitet. Die Trockenheit wegen des Klimawandels wird nach Ansicht von Kupper dafür sorgen, dass ein Thema in Zukunft immer wichtiger wird: Niedrigwassermanagement.

Die Waldschäden haben Auswirkungen auf die Holzqualität, weiß Kupper. Der Bauboom sorgt zwar für eine kräftige Nachfrage nach Holz, aber wegen der riesigen Schadholzmengen der letzten Jahre sind die Preise im Keller. Das trifft besonders auf Industrieholz zu, aus dem Paletten oder Spanplatten hergestellt werden. Die Holzernte im Haßlocher Wald ist nach den Worten von Kupper mit 4500 Festmetern pro Jahr aber „nicht so bedeutend“. Er erwartet, dass sich der Forsthaushalt künftig weiter verschlechtern wird. Den Waldumbau, dessen Erfolge aber noch nicht in den nächsten Jahren zu sehen sein werden, nennt Kupper eine „Investition in die Zukunft“.

Ein weiteres Problem aus seiner Sicht: „Das Rehwild macht viel kaputt“. Besonders die jungen Triebe finden die Rehe lecker. Deshalb hält es Kupper für erforderlich, den Bestand zurückzudrängen. Gar nicht so große Waldschäden richten Wildschweine an, sagt er. Im Gegenteil: Ihre Wühlarbeit kommt sogar dem Boden zugute. Allerdings sorgen sie für eine andere große Gefahr, weil sie die Afrikanische Schweinepest übertragen können.

„Natur holt sich gerodete Trasse zurück“

Relativ gelassen sieht der scheidende Revierleiter die Folgen der Rehbachverlegung. Zwar durchschneidet die Trasse den Haßlocher Wald: „Aber die Natur holt sich das wieder in ein paar Jahren zurück, schneller als man denkt“, sagt Kupper. Am künftigen Bachlauf wird sich seiner Einschätzung nach „mehr Artenvielfalt entwickeln, als wir jetzt links und rechts der Trasse haben“. Kupper erinnert daran, dass als Ausgleichsmaßnahme auf sechs Hektar im Bereich Ganerb in der Nähe des Holiday Parks Eichen und Nussbäume gepflanzt werden und auf etwa zweieinhalb Hektar schon Bäume stehen.

Der Wald wird ihn auch im Ruhestand nicht loslassen: In Wanderstiefeln oder per Fahrrad will er auf Tour: „Ich habe noch nicht alle Mittelgebirge gesehen.“