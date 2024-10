Munter sprudelt der Springbrunnen auf dem Neidenfelser Bürgerplatz vor sich hin, von einem Leuchtring wird er in Szene gesetzt. Warum das alleine eine Besonderheit ist – und was es mit einem Ufo-Landeplatz zu tun hat.

In Neidenfels dauert vieles ziemlich lange. Ob das an den Neidenfelsern liegt oder andere Gründe hat, soll an dieser Stelle offen bleiben. Lange dauerte es jedenfalls auch, bis ein neuer Brunnen auf dem Bürgerplatz gebaut war – und fast genauso lange, bis der Brunnen auch funktionierte. Doch jetzt ist es so weit: An dem Springbrunnen springt Wasser in die Höhe – und die Beleuchtung funktioniert. Warum das so außergewöhnlich ist? Werfen wir einen Blick zurück.

Die Neidenfelser Brunnengeschichte hat im Oktober 2020 begonnen. Der in den 1960er-Jahren auf dem Bürgerplatz gebaute Brunnen funktionierte nicht mehr richtig und hatte auch optisch seine besten Zeiten hinter sich. Deshalb beschlossen die Mitglieder des damaligen Gemeinderats: Der alte Brunnen muss weg. Stattdessen sollte ein beleuchteter Springbrunnen den Bürgerplatz zieren.

Erst kommt ein Rinnsal – dann nichts mehr

Zu Beginn sah alles positiv aus. Die Gemeinde bekam einen finanziellen Zuschuss von 30.000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm für „Umweltmaßnahmen, ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährung“. Doch damit war es mit dem Positiven vorbei. Der beauftragte Architekt schrieb über ein Jahr lang die Arbeiten nicht aus. Es dauerte und dauerte, bis der kleine Brunnen im Sommer 2023 endlich fertig war.

Seinen ersten Auftritt sollte der Springbrunnen bei der Neidenfelser Kerwe Mitte Juli 2023 haben. Doch aus den im Boden eingelassenen Düsen sprang kein Wasser in die Höhe, erst kam ein kleines Rinnsal – und dann gar nichts mehr. Auch die eigens geplante Beleuchtung mit in den im Boden eingelassenen LED-Lichtkreisen und Bodenscheinwerfern funktionierte nicht wirklich. Die Lichter flackerten und flimmerten, sodass in Neidenfels gefrotzelt wurde, der Bürgerplatz sei nun ein Ufo-Landeplatz.

Gemeindearbeiter greift zum Gartenschlauch

Mit einem einfachen Stück Gartenschlauch sorgte der findige Gemeindearbeiter Thomas Dennerle dafür, dass zumindest das mit dem Wasser einigermaßen funktionierte. Die Frankenecker Firma, die die Arbeiten ausgeführt hatte, sei immer wieder aufgefordert worden, die Mängel zu beseitigen, doch ohne Erfolg versicherte der Architekt Horst Gralle mehrfach.

Doch jetzt endlich ist es so weit: Wasser sprudelt gleichmäßig in die Höhe, das Licht leuchtet, ohne zu flackern.

Was die Ursachen für die Mängel waren, wisse keiner. Die Firma habe einige Teile ausgetauscht, berichtete der Architekt. Jetzt hoffen die Mitglieder des Bauausschusses des Gemeinderats, dass Mitarbeiter der gleichen Firma noch öfter den Weg von Frankeneck nach Neidenfels schaffen. Dieselbe Firma wurde schließlich bereits vor etwa einem Jahr beauftragt, die maroden Wasserleitungen im Wirtschaftstrakt der Turnhalle zu erneuern. Getan hat sich bisher nichts. Und auch an der Sanierung und Erweiterung der Neidenfelser Kindertagesstätte ist das Unternehmen beteiligt.