Unübersehbar sind die ersten Anzeichen des nahenden Frühlings, während sich die Weltlage so schrecklich verdunkelt. Auch wenn Gänseblümchen wie diese nicht hoch wachsen, streben sie doch förmlich dem Licht entgegen. Während sich ihre Blütenköpfchen im Tagesverlauf nach dem Sonnenstand drehen, sehen sie selbst aus wie kleine Sonnen. Oft wird ein so ein Blütenkopf für eine einzige Blüte gehalten; er setzt sich aber aus vielen Einzelblüten zusammen. Gänseblümchen gehören zu den Korbblütlern, auch Köpfchenblütler genannt. In der Korbmitte sitzen gelbe Röhrenblüten, 100 und mehr an der Zahl. Umgeben werden sie von weißen Zungenblüten wie von einem Strahlenkranz. Kein Wunder, dass die Blümchen auch Tausendschön oder Maßliebchen genannt werden. Oder mit lateinischem Namen „Bellis perennis“, was so viel bedeutet wie „schön das ganze Jahr“. Harren sie doch auch über Winter aus, ohne dass sie völlig verblühen würden. Bei nassem, trübem Wetter schließen sie sich allerdings, und dazu gab es in den vergangenen Wochen ja reichlich Gelegenheit. Umso schöner, wenn die Blütenköpfchen an heiteren Tagen regelrecht erstrahlen.