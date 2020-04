„Ups, war das aber ein Hübscher!“ Meine kleine Schwester Nessy strahlt über beide Ohren, als sie mit Opa Nörgel vom Spaziergang auf der Meckenheimer Streuobstwiese zurückkommt. Sie wird sich doch nicht etwa verliebt haben?

„Wir haben ein Männchen des Gartenrotschwanzes gesehen. Es saß ganz nah auf dem Ast eines Apfelbaums“, erzählt sie entzückt. „Schön, aber selten“, sagt Opa trocken. „Im Gegensatz zum Hausrotschwanz, der in Dörfern und Städten sehr häufig als Brutvogel vorkommt, ist der nah mit ihm verwandte Gartenrotschwanz nicht so häufig. Sein Name ist etwas irreführend. Er lebt eher in der freien Natur als in der Nachbarschaft der Menschen“, weiß Opa. „Den ersten Gartenrotschwanz meines Lebens habe ich bei einem Verwandtenbesuch im Elsass nahe des Bieberbaches gesehen“, erinnert er sich.

Die Nistkästen auf der Meckenheimer Obstwiese werden jedes Jahr im Herbst kontrolliert und gereinigt. Anhand der unterschiedlichen Nester kann festgestellt werden, wer darin gebrütet hat. Neben den Nestern von Feldsperlingen, Blau- und Kohlmeisen waren bislang immer auch die von Gartenrotschwänzen darunter. Erblicken konnte man sie bisher nur aus weiter Ferne – und dann hätte es ja auch ein anderer Vogel sein können.

Dank meiner Schwester, die natürlich auch mit offenen Ohren und Augen durch die Lande geht, haben wir jetzt die Gewissheit, dass sie tatsächlich dort leben. Ich bin mal gespannt, wann sie den nächsten Hübschen auftut!