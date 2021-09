Mal ehrlich: Welche Nachrichten lesen Sie in der RHEINPFALZ als erstes? Wer zuerst schlechte Nachrichten liest, ist in guter Gesellschaft. Wissenschaftler sagen, es sei angeboren, dass Informationen über bedrohliche Ereignisse unsere Aufmerksamkeit zuerst beanspruchen, dass schlechte Nachrichten interessanter sind als gute. Diese Eigenschaft verdanken wir angeblich unseren Vorfahren, die in Höhlen lebten. Wer auf den Ruf „ein Säbelzahntiger“ schnell reagierte, wurde für das Raubtier nicht zum Abendessen und konnte seinen Nachkommen am Lagerfeuer von der gefährlichen Begegnung erzählen.

Die Bedrohungen haben seit damals abgenommen. Nur selten werden wir hier von Raubtieren angefallen, die Anzahl der Morde und Gewaltverbrechen geht seit Jahrzehnten zurück. Natürlich gilt das nicht fürs Fernsehen, wo von morgens bis abends Mord und Totschlag über die Bildschirme flimmert. Warum wohl? Der Säbelzahntiger lässt grüßen.

Es hilft nichts, sich zu sagen: „Mach dir keine Sorgen!“ Mir sind die Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie in Erinnerung. Wir Menschen „ticken“ so, für alles vorsorgen zu wollen. Ich bin keine Ausnahme. Nach dem Starkregen im Sommer habe ich mir eine Pumpe gekauft, obwohl wir in den letzten 15 Jahren erst zweimal Wasser im Keller hatten. Sie leistet im Keller all den Gegenständen Gesellschaft, die ich mir angeschafft habe oder die dort als „Ersatz“ aufbewahrt werden.

Das Bibelwort für diese Woche aus dem 1. Petrusbrief wurde für Leute wie mich geschrieben: „Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch!“

Mehr gute Nachrichten

So vieles, um das ich mich sorge, ist ein Geschenk: Dass meine Lieben gesund sind, dass ich Menschen habe, die an mich denken, dass ich in einem Land lebe, in dem den meisten die Sorge um Nahrung oder Wasser oder Krieg fremd ist. Oder in dem bei einer Naturkatastrophe tausende Menschen anderen helfen, wochenlang. Der „Säbelzahntiger“ kann mir den Blick verstellen auf das, was mir Tag für Tag geschenkt wird. Martin Luther schrieb einmal einem Freund: „Das kannst du nicht verhüten, dass die Vögel (der Sorge) über dein Haupt wegfliegen, aber verhüten kannst du, dass sie Nester bauen in deinen Haaren.“

Vor einigen Monaten beklagten sich Schüler einer Grundschule in einem Brief beim Chefredakteur der Tagesschau, dass diese so viele schlechte Nachrichten verbreite. „Manche von uns können deshalb nicht mehr gut schlafen“, heißt es in dem Brief. Für eine friedlichere Welt sei es wichtig, auch über Gutes zu sprechen. Die Kinder baten, dass jede Ausgabe der Tagesschau doch mit einer guten Nachricht enden solle.

Es gibt diese guten Nachrichten. Etwa die, dass sich in den letzten 30 Jahren die Zahl der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, deutlich verringert hat. Oder dass weltweit in knapp 20 Jahren 59 Millionen Hektar Wald wieder aufgeforstet wurden, eine Fläche so groß wie Frankreich. Statt solche Nachrichten mit einem „Aber“ mit neuen Sorgen zu beschweren, will ich lieber überlegen, was ich tun kann, um die Welt an meinem Ort ein Stück besser zu machen. Meine Sorgen kann ich so lange Gott anvertrauen. Er hat viel Erfahrung, mit ihnen umzugehen.