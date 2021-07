Die Weiten des Pfälzerwaldes, die Sonne, die rot-gelb versinkt und vor diesem Naturspektakel, mitten im Wald, ein großes Sofa. Der Inbegriff von Wohlfühlen.

Das mit dem Sofa haben wir keineswegs erfunden. Das Sofa hat tatsächlich den Wald erobert, in der Schweiz, dem Schwarzwald und sonst wo, aber natürlich auch bei uns.

In Lambrecht ist man allerdings bescheidener und bezeichnet diese geschwungenen Teile aus Holz als „Wellenliegen“. Die „Gäßbockbiker“ haben jetzt zwei weitere solcher komfortablen Liegen gespendet, die ersten stehen schon seit einiger Zeit am „Wildsaukopf“.

Hat die schlichte Bank zum „Hi-Hogge“ nun ausgedient? Wie auch immer, so eine ergonomisch geformte Liege zum Hinfläzen hat was. Und es passt zu dieser Tendenz, den Erholungsfaktor des Waldes mit allen Sinnen zu erfahren, sozusagen ganzheitlich. Manche gehen ja auch zum „Waldbaden“. Der Wald als Therapie, zum „Runterkommen“, Stress-Abbauen und so weiter.

Wenn man daran denkt, dass sonntägliches Spaziergehen im Wald noch vor nicht allzu langer Zeit eher so etwas Spießiges hatte, unglaublich. Heute hat es Stil. Wer weiß, vielleicht färbt das sogar auf den Nachwuchs ab? Die eigenen Erinnerungen, da sind wir ehrlich, gehen in eine andere Richtung. Sonntags mit Papa und Mama in den Wald – da war der Wohlfühlfaktor schon im Sinkflug, bevor Papa die Mütze aufsetzte. Irgendwas lief damals absolut schief.

Dafür haben wir ihn später entdeckt, den Wald. Und jetzt auch noch die Waldsofas mit integriertem Sonnenuntergang. Das entschädigt doch für alles.