„Wir hatten zwei Pferde, eine Kuh und eine Sau“, erinnert sich der 84 Jahre alte Küfermeister Bernd Schmidt lachend an seine Anfangszeit beim Herxheimer Weingut Gabel. 70 Jahre ist das nun her, in denen sich vieles verändert hat. Seine Leidenschaft für den Beruf, zu dem er eher zufällig kam, ist jedoch ungebrochen.

Zunächst wollte Bernd Schmidt nach seinem Schulabschluss Automechaniker werden, fand jedoch keinen Ausbildungsplatz. So ging er 1954 bei der ortsansässigen Küferei Hörth