Ein Schlagloch gähnt im Asphalt, ein Umweltsünder hat Müll in der Natur entsorgt, eine Straßenlampe ist kaputt: Damit Abhilfe geschaffen werden kann, können Haßlocher Bürger die Verwaltung unkompliziert informieren.

Die Gemeindeverwaltung biete verschiedene Möglichkeiten, um Beschwerden, Ärgernisse, Schäden, Anregungen oder Ideen zu äußern, sagt Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage der RHEINPFALZ. Mit Frieda Frick gebe es seit August 2021 eine zentrale Ansprechpartnerin im Bereich des Ideen- und Beschwerdemanagements, die telefonisch unter 06324 935-344 oder per E-Mail an ansprechbar@hassloch.de zu erreichen sei.

Auch bereits bestehende Wege der Kontaktaufnahme würden von den Bürgern genutzt. Der Schadensmelder von „rlpDirekt“ eigne sich beispielsweise, um überfüllte Mülleimer, Scherben auf dem Radweg, Vandalismus oder illegale Müllentsorgungen zu melden. Auch das Online-Kontaktformular auf der Homepage der Gemeinde sei eine gern gewählte Kontaktmöglichkeit. Die Facebook-Seite oder den altbewährten Griff zum Telefon nennt Roßmann als weitere Wege, die Gemeinde über Schäden zu informieren.

Aus Mängelmelder wird Schadensmelder

Von November 2018 bis Dezember 2019 hatte die Gemeinde Haßloch nach Angaben von Roßmann als Teil des Mängelmelder-RLP-Verbunds außerdem die „Mängelmelder-App“ im Einsatz. Damit bekamen die Haßlocher Bürger erstmals die Möglichkeit, Ärgernisse wie Straßenschäden, leere Hundekotbeutel-Stationen, kaputte Straßenlaternen oder viele andere „Mängel“ online der Verwaltung zu melden.

Der Service als App war dann allerdings vom Anbieter eingestellt worden und ist seither als „rlpDirekt-Schadensmelder“ nicht mehr als App, sondern nur noch als normale Web-Oberfläche auf der Homepage nutzbar. Als Grund für die Umstellung wurden damals von der Gemeinde technische „Kinderkrankheiten“ der App genannt.

Die App sei damals deutlich häufiger genutzt worden, als es über die Seite www.hassloch.de/schadensmelder der Fall sei, so Roßmann weiter. Die Anzahl der Meldungen sei dadurch aber nicht insgesamt weniger geworden, sondern sie verteilten sich lediglich breiter über die genannten Kontaktmöglichkeiten.

Verstopfter Gully und illegale Müllkippe

Bei jüngsten Schadensmeldungen sei es beispielsweise um defekte Straßenlaternen in der Schillerstraße, im Wacholderweg sowie in der Straße Entensee gegangen. Außerdem hätten Bürger einen verstopften Gully in der Meckenheimer Straße gemeldet oder die Gemeinde auf ein seit längerer Zeit nicht bewegtes Auto im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“ aufmerksam gemacht. Sowohl per E-Mail, aber auch per Telefon erreichten die Verwaltung daneben Beschwerden über nicht zugestellte Bürgerblätter.

Auf diesem Weg hätten aufmerksame Bürger die Verwaltung auch über illegale Müllablagerungen informiert. Zuletzt war eine größere Menge Abfall Ende November 2022 nahe beim Vogelpark abgeladen worden: Unbekannte Umweltsünder hatten dort Fenster, Plastikwannen, Fliesen, Holzreste, Kunststoffe und Papier entsorgt.

Über das Online-Kontaktformular auf der Homepage der Gemeinde habe es zuletzt außerdem Anfragen zum Abfallkalender 2023 gegeben, zum EU-einheitlichen Umtausch der Führerscheine, zu den Bürgerkarten für den Holiday Park, zu im Bürgerbüro abgegebenen Fundsachen oder zum diesmal nicht erscheinenden Jahreskalender der Gemeindewerke.

Alle eingegangenen Nachrichten würden beantwortet, betont Roßmann. Die Hinweisgeber würden darüber informiert, dass ihre Meldung oder ihr Anliegen eingegangen sei und sich in Arbeit befinde – und auch darüber, dass der angezeigte Schaden oder Mangel behoben sei.

Anruf kann Probleme klären

Frieda Frick lege als Ansprechpartnerin im Bereich des Ideen- und Beschwerdemanagements nach eigener Aussage viel Wert auf das persönliche Gespräch, da sich mit einem Anruf erfahrungsgemäß Probleme manchmal einfacher klären ließen als per E-Mail. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn sich Bürger wegen eines Knöllchens ungerecht behandelt fühlten oder sich anhand des bisherigen Schriftverkehrs herausstelle, dass Verwaltung und Bürger vielleicht aneinander vorbeigeredet hätten.

„Die digitale Kommunikation hat vieles erleichtert, aber manchmal ist man halt doch dankbar für das persönliche Gespräch“, weiß auch Bürgermeister Tobias Meyer aus seinen offenen Bürgersprechstunden, die er einmal pro Monat anbietet. Diese sowie auch das niedrigschwellige Angebot von „Schreibtisch vor dem Rathaus“, das im Sommer 2023 erneut an vier Terminen geplant ist, sind Möglichkeiten, um Anregungen, Ärgernisse oder Beschwerden loszuwerden.