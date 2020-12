Das Denkmal am Ehrenfelsen in Elmstein soll in einer gemeinsamen Aktion der Forstverwaltung und des Gemeinderats Elmstein in Ordnung gebracht werden.

Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) erinnerte im Rat daran, dass die Gemeinde 2010 in einem Gestattungsvertrag mit der Zentralstelle der Forstverwaltung die Verkehrssicherungspflicht für das Denkmal übernommen habe. Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet, so Verdaasdonk. Die vorhandene Treppe sei in einem sehr schlechten Zustand und das Geländer an der Treppe wacklig. Zudem sei das Denkmal verwittert. Grundsätzlich sei das Forstamt bereit sich an einer gemeinsamen Aktion zur Herrichtung des Denkmals zu beteiligen, so Verdaasdonk. SWG-Fraktionsvorsitzender Stefan Herter (SWG) sagte, dass eigentlich grundsätzlich der Forst für das Denkmal zuständig sei. Er kündigte an, dass die SWG sich an einem Arbeitseinsatz beteiligen werde. „Das freut mich sehr, einige Stunden mit euch zu arbeiten“, so die Antwort von Verdaasdonk. Er gehe davon aus, dass das benötige Material überwiegend gespendet werde, so dass nur geringe Materialkosten anfallen würden.