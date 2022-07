Eigentlich fantastisch! Mit vier verschiedenen Jahreszeiten sind wir gesegnet. Wie viel Abwechslung dürfen wir durch sie erleben. Vier verschiedene Jahreszeiten - das bedeutet für uns: Frühling, Sommer, Herbst und Winter erleben zu können.

Vielleicht wäre unser Leben sehr viel ärmer, wenn wir nicht diese wunderbaren Zeiten hätten. Jede Jahreszeit schenkt uns etwas Einzigartiges, Besonderes. Diese Erfahrung ist anregend für uns. Wir können lernen, in allem, was uns im Leben begegnet, etwas Gutes wahrzunehmen und am besten auch aus allem etwas Hilfreiches zu machen.

Wirklich, die Menschheit ist begabt. Derjenige, der die Jahreszeiten beobachtet und darüber nachdenkt, kann die Schöpfung mehr schätzen. Wer die Schöpfung schätzt, der arbeitet konsequenter daran, sie zu erhalten. Es ist ja nicht selbstverständlich, diese Jahreszeiten zu haben und sie zu genießen. Wer das erkennt, spürt auch unsere gemeinsame Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren.

Diesen Sommer können wir wieder mehr genießen

Gerade befinden uns schon in der wunderbaren Zeit des Sommers. In den letzten beiden Jahren konnten wir wegen der Corona-Pandemie diese Zeit nicht mehr in der gleichen Weise genießen, wie wir es gewohnt waren. Aber immerhin gibt es in diesem Jahr 2022 keinen Lockdown und die Corona-Beschränkungen konnten teilweise reduziert oder aufgehoben werden. Dadurch können wir diese Saison wieder mehr genießen.

Nun erwartet uns die Ferien. Eine schöne Zeit. Viele Menschen sind unterwegs, suchen Erholung oder einen Kick, vielleicht auch nur ein schattiges Plätzchen. Es ist mein aufrichtiger Rat an alle und jeden, diese Zeit richtig zu genießen. Machen Sie Ihren diesjährigen Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis und denken Sie dabei an die Jahre, in denen uns diese großartige Gelegenheit wegen der Pandemie nicht gegeben war.

Durch Gott kommen alle guten Dinge

Dies wird uns dazu bringen, die Zeit umso mehr zu schätzen. Und was noch wichtiger ist, schätzen Sie Gott, durch den alle guten Dinge kommen. Er erschuf das Universum und in Genesis 1:31 erklärte er, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war. Wir können das sicher alle bestätigen. Diese Dinge wie: Wetter, Wasser oder Klima sind da, um unser Dasein zu bereichern. Dafür sollten wir ihm dankbar sein.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Ihnen allen einen schönen Sommer und erholsame Ferien wünschen.

Pater Chimaobi Nwabuike, Kaplan der Pfarrei Hl. Lukas, Hettenleidelheim.