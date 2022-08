Immer wieder komme ich an einem Sonnenblumenfeld vorbei. Ich finde, das sieht witzig aus. Wie die Blüten da alle in eine Richtung schauen. Faszinierend! Mit dem Sonnenstand verändert sich die Richtung. Morgens schauen sie nach Osten, mittags nach Süden und abends nach Westen. Immer wieder dreht sich die Blüte und richtet sich neu zur Sonne hin aus. So tankt sie so viel Licht und Energie wie möglich. Das tut ihr offensichtlich gut. Im Französischen heißt die Blume deshalb „Tournesol“ - „Zur-Sonne-Dreher“.

Wenn die Sonnenblumen alt geworden sind und ihr Stiel mehr und mehr verholzt, klappt das mit dem Drehen nicht mehr. Dann schauen sie einfach nur nach Osten. Dorthin, wo das Licht aufgeht. Dann werden die morgendlichen Sonnenstrahlen die nächtliche Feuchtigkeit weglecken und dazu beitragen, die Kerne trocken zu halten, bis sie ausgereift sind und Saatgut werden oder Nahrung für Vögel und Menschen. Die Feuchte, die sich angesammelt hat über Nacht, wird verdunsten im Licht der Sonne. Die Sonnenblume weiß, was ihr guttut und schaut nach Osten.

Gott ist wie die Sonne

Ich hoffe, ich weiß auch, was mir guttut. Ich will mich dem Licht zuwenden, dorthin blicken, wo ich auftanken kann. Dorthin schauen, wo mir Wärme, Energie und Lebensfreude entgegenkommen. Ich finde, auch Gott ist wie die Sonne.

Von ihm geht Gutes aus: Lebensfreude, Ermutigung, Kraft, Liebe. Sich Gott zuwenden hilft gegen die Schatten auf der Seele. Hilft gegen Bitterkeit, Zorn, Ängste – was immer sich so im Dunkeln auf die Seele gesetzt hat. „Wende dein Gesicht der Sonne zu“, sagt ein Sprichwort, „dann fallen die Schatten hinter dich.“ Wie wahr! Ein Bibelvers, ein Gesangbuchlied, ein Gespräch mit Gott und Sonntag wieder der Gottesdienst … mir hilft das gegen die Schatten. So ein bisschen wie die Sonnenblume möchte ich sein.