Der Knaus Campingpark Bad Dürkheim war am Samstag Ziel einer 20-köpfigen Delegation aus Panhang in Malaysia, um hier die Möglichkeiten einer Kooperation im Bereich Caravaning und Camping zu untersuchen. Malaysia gilt ökonomisch und politisch als eines der stabilsten Länder Südostasien, informierte das Unternehmen Knaus. Der Tourismus habe eine hohe Bedeutung für die Wirtschaft des Landes. Über die Geschäftsstelle des CVID Caravaning Industrie Verband Deutschland in Malysia kam die Einladung der Delegation nach Bad Dürkheim zustande mit dem Ziel, den Besuchern Anregungen zum Aufbau einer Struktur für Camping und Caravaning nach modernen Standards aufzuzeigen. Sehr interessiert besichtigte die hochrangig besetzte Delegation den Knaus Campingpark, der als Vier-Sterne Anlage die ganze Bandbreite campingplatzspezifischer Einrichtungen vorzuweisen habe, wie Michael Meyer, Mitarbeiter der Knaus Campingpark, informierte. Neben 600 Stellplätzen für Zelte, Reisemobile und Caravans bietet der Park Mietunterkünfte wie Mobilheime, Zelte, Tipis, Naturlodges und Campingfässer. Die Besucher seien ebenfalls von der reizvollen Umgebung mit Badesee und vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung angetan gewesen. Michael Meyer (links) und Sandra Knaus (Bildmitte) betreuten die Gäste.