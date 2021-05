Regenwolken, wohin das Auge blickt. Irgendwie wollte man sich das Ende der Eisheiligen – am Samstag gingen die fünf kritischen Tage mit der „kalten Sophie“ zu Ende – doch ganz anders vorstellen. Vor dem inneren Auge hat man sich, bis überall der Freibadbesuch oder Urlaub wieder möglich sind, wohl wenigstens mit einem Glas Wein auf dem Balkon in der Abendsonne gesehen. Richtig hoffnungsfroh war es zuletzt am vorvergangenen Wochenende am Muttertag: Da konnte sich das Wetter mal an einem einzigen Tag sehen lassen.

Seitdem ist es draußen wieder ziemlich wechselhaft. Und wer Bauernregeln mag und schön auf die Gärtnerkalender hört, der hat traditionsbewusst während der Eisheiligen jetzt nicht gerade die Blumensorten gepflanzt, für die quasi fast tropische Wärme vonnöten ist. Aber wenn es jetzt immer noch nicht wärmer wird, was pflanzt man bitte dann am besten?

In Haßloch hat eine einfallsreiche Hobbygärtnerin das Problem vorbildlich gelöst: „Die Deko passt zu jedem Wetter“, erzählt sie scherzhaft. Ob sommerliches Windrad in Regenbogenfarben oder hölzernes Rentier – da ist es wirklich erst mal völlig egal, ob nun die Sonne scheint oder ob es nass und kalt ist. Irgendwas aus dem passend wechselhaften Deko-Mix hat es bestimmt über die kritische Zeit geschafft. Und man erspart sich gleichzeitig, nicht-saisongemäße Sachen in den Keller zu räumen.

Hoffentlich können bald wieder mehr Blumen gepflanzt werden, die sich über warme Sonnenstrahlen freuen. Der grüne Daumen muss bis dahin wohl noch etwas frösteln.