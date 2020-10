Das Hotel und Restaurant Deidesheimer Hof setzt auf einen Luftreiniger, um seine Gäste vor Coronaviren zu schützen. Das Gerät mit dem Namen AiroDoctor arbeitet nach Angaben des Herstellers mit einer innovativen Technik, durch die Viren und Bakterien in Innenräumen unschädlich gemacht würden (Photokatalysetechnologie mit UV-A-LED-Licht). Insgesamt seien fünf dieser Geräte gekauft worden, jedes reinige die Luft in einem Bereich von bis zu 200 Quadratmetern, erklärte Marie-Luise Hahn, Geschäftsführerin des Deidesheimer Hofs. Rund 20.000 Euro seien investiert worden. Die Reaktionen der Gäste seien durchweg positiv. „Das Gerät unterscheidet sich von den herkömmlichen und wird auch in Krankenhäusern eingesetzt“, so Hahn. Darüber hinaus seien Trennscheiben im Restaurant eingebaut worden. Die üblichen Corona-Regeln gälten selbstverständlich dennoch.