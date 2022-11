Die zweijährige Corona-Pause hat dem Deidesheimer Advent nicht geschadet. Am Samstag und Sonntag flanierten Tausende von Besuchern von nah und fern über die „himmlische “Meile. Erstmals führt auch ein Weg durch den Schlossgarten.

Es sind in diesem Jahr weniger Stände auf dem Deidesheimer Weihnachtsmarkt als in den Vorjahren, etliche bekannte Gesichter sind aber wieder da: wie Herbert Gilcher aus Hamm am Rhein mit seiner Laubsägekunst. Oder Volker Pechtl aus dem westpfälzischen Linden mit seinen Krippenfiguren und Peer Konrad aus Gehren in Thüringen, der wieder mit verblüffenden Objekten der Glasbläserkunst überraschte. Ein Anziehungspunkt ist auch der Stand von Elke Weisbrodt aus Deidesheim, die mit allerlei Nähereien aus Winzerstoff so manchem Besucher die Suche nach einem Geschenk erleichterte.

Auch karitative Einrichtungen haben in Deidesheim ihren festen Platz, beispielsweise die Wichern-Werkstätten, die eine große Auswahl von handgefertigten Taschen zum Verkauf anboten. „Es macht einfach Spaß, die Kreativität der vielen Kunsthandwerker zu sehen und auch so manches Schnäppchen zu machen“, sagt Besucherin Gerda Weissinger aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Sie lobt besonders die Vielfalt der Stände im Hof des Dienheimer Schlosses, der auch zum Verweilen einlud, beispielsweise bei Punsch und Suppe. „Der Weihnachtsmarkt hier ist schon etwas Besonderes“, betont die 55-Jährige.

Das bestätigen auch ihre Freundinnen Rosi Klotz und Marga Heimlinger. „Im Vergleich zu manchen Weihnachtsmärkten in den Städten ist es hier entspannt, auch wenn der Markt sehr gut besucht ist“, so Klotz. Gemeinsam genossen die Freundinnen am Samstagabend vor der Heimfahrt mit der Bahn noch einen Glühwein am Stand der Familie Eichberger. Dort feilte Juniorchef Ulrich Eichberger mit seinem Bruder Johannes gerade an der Rezeptur des Heißgetränks. Ganz im Stil seiner verstorbenen Großmutter, die stets am ersten Abend des Weihnachtsmarktes selbst am Herd stand und mit frischen Orangen und Kandiszucker die Rezeptur festlegte.

Überall Preissteigerungen

Bei den Weinen gilt die klare Vorgabe der Tourist Service GmbH, dass ausschließlich Weine aus dem heimischen Weinbau verwendet werden dürfen. Darauf legt auch Michael Krack an seinem Stand gegenüber dem Deidesheimer Hof großen Wert. Nicht zu übersehen waren auch diesmal die Preissteigerungen in allen Bereichen. Die Tasse Glühwein für 3,50 Euro, die Bratwurst für 4,50 Euro – das sind stolze Preise. Trotzdem wollte kaum ein Besucher beim Gang über den Weihnachtsmarkt darauf verzichten.

Beleuchtung und Dekoration sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. „Die Resonanz am ersten Wochenende ist positiv. Corona hat Narben hinterlassen, es sind leider einige Kunsthandwerker weniger als sonst, aber wir sind hier auf einem guten Weg“, kommentiert Krack, der auch als Sprecher der Standbetreiber fungiert.

Erstmals dabei ist Martin Eller mit seinem Ausschank „Weitlauffs“ direkt neben der ehemaligen Synagoge. „Auch wir können mit der Resonanz zufrieden sein, das Konzept fand Gefallen. Man spürt, dass die Gäste gerne hierherkommen“, sagt er und lobt zugleich die Disziplin der Besucher. „Es ist wirklich sehr entspannt“, sagt Eller.